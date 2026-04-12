Tumulto no Haiti deixa pelo menos 30 mortos

Um tumulto durante uma visita a um forte histórico no Haiti deixou pelo menos 30 mortos no sábado (11/4), incluindo vários jovens, informou o ministro da Cultura à AFP neste domingo (12/4).

"Os feridos estão recebendo os cuidados médicos necessários e uma equipe de resgate está procurando pelos desaparecidos", disse o ministro Emmanuel Menard, em nota, sem especificar o número de feridos.

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O incidente aconteceu no Citadelle Laferrière, em Milot, durante "uma atividade turística que reuniu muitos jovens", informou o governo haitiano no Facebook.

O forte do século XIX, Patrimônio Mundial da Unesco, foi fechado por tempo indeterminado, acrescentou o ministro Menard.

O balanço de mortos pode aumentar devido ao grande número de desaparecidos, disse Jean Henry Petit, chefe da Defesa Civil no norte do Haiti, ao jornal local Le Nouvelliste. Dezenas de pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, informou o jornal.

Os relatos iniciais indicam que os visitantes se aglomeraram em torno de uma única entrada e que ocorreu um confronto entre aqueles que tentavam entrar e sair do local.