Austrália designa primeira mulher para comandar o Exército

Esta foto divulgada pelas Forças de Defesa da Austrália, tirada em 4 de julho de 2024, mostra a tenente-general Susan Coyle - (crédito: HANDOUT / AUSTRALIAN DEFENCE FORCE / AFP)

Uma mulher vai comandar o Exército da Austrália pela primeira vez desde a sua fundação, há 125 anos, anunciou nesta segunda-feira (13/4) o ministro da Defesa, Richard Marles, que qualificou a nomeação como "profundamente histórica".

A tenente-general Susan Coyle foi designada comandante do Exército da Austrália após uma carreira de três décadas, durante as quais serviu nas Ilhas Salomão, no Afeganistão e no Oriente Médio.

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"O feito significa que ela será a primeira mulher a comandar um ramo das Forças Armadas na história australiana", declarou Marles à imprensa. "E é um momento profundamente histórico", acrsecentou.

O Exército australiano passa por uma transformação, com a obtenção de armas de longo alcance, drones e outras ferramentas modernas de combate.

Coyle ressaltou sua experiência em áreas como a guerra cibernética.

"A ampla experiência proporciona uma base sólida para as responsabilidades de comando e para a confiança depositada em mim", afirmou.