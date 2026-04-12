FMI adverte que sistema monetário não está pronto para os riscos da IA

Imagem de funcionário ao computador em alusão à Inteligência Artificial - (crédito: EdiCase)

O sistema monetário internacional não está preparado para os grandes riscos da inteligência artificial, advertiu neste domingo (12/4) a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Não temos a capacidade coletiva de proteger o sistema monetário internacional contra riscos cibernéticos de grande magnitude", disse Kristalina Georgieva à CBS, ao fim das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, em Washington.

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"Os riscos não param de crescer de forma exponencial", acrescentou.

"Trabalhamos para entender quais são os riscos e como podem ser administrados, porque o tempo não está a nosso favor", afirmou Georgieva.

A economista búlgara respondia sobre a reunião de sexta-feira (10), na qual as principais autoridades financeiras americanas abordaram as implicações de cibersegurança da decisão da Anthropic de adiar seu novo modelo de IA, Mythos, descrito como "muito perigoso" em seu estado atual.

A empresa afirmou que o Mythos tem a capacidade de detectar falhas informáticas inéditas em uma escala e velocidade sem precedentes. Também informou que pediu a um consórcio de gigantes da tecnologia, entre eles Google, Nvidia, Apple e Microsoft, que teste o modelo para corrigir as falhas antes de considerar seu lançamento.

As advertências sobre o Mythos foram interpretadas por especialistas em cibersegurança como a concretização das previsões sobre a ascensão vertiginosa da IA.

Também houve críticas à Anthropic por ignorar riscos dessa tecnologia para priorizar sua comercialização em meio à competição com a OpenAI e seu modelo ChatGPT.

Os anúncios ocorrem enquanto os mercados financeiros americanos acompanham atentamente as aberturas de capital das duas empresas no fim deste ano.