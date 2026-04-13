Vice dos EUA diz que cabe ao Irã dar próximo passo rumo à paz

Vance cobrou o aumento de gastos militares dos países do Velho Continente e responsabilidade na Otan - (crédito: AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta segunda-feira (13) que Washington deixou claras suas linhas vermelhas a Teerã durante as negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio e que agora cabe ao Irã dar o próximo passo.

Vance liderou a delegação americana que se reuniu com autoridades iranianas no Paquistão durante o fim de semana, conversas que terminaram sem acordo para encerrar o conflito iniciado com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

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"Realmente acredito que a bola está no campo do Irã, porque colocamos muito sobre a mesa. De fato, deixamos muito claro quais eram nossas linhas vermelhas", declarou Vance em entrevista à Fox News.

Segundo ressaltou, "há duas coisas em particular nas quais o presidente dos Estados Unidos deixou muito claro" que será inflexível: o controle americano do urânio enriquecido do Irã e um mecanismo de verificação que garanta que Teerã não desenvolva armas nucleares.

"Uma coisa é os iranianos dizerem que não vão ter uma arma nuclear. Outra coisa muito diferente é nós estabelecermos o mecanismo para garantir que isso não aconteça", afirmou Vance.

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O vice-presidente lembrou que uma das condições acordadas entre os dois países para o cessar-fogo anunciado na semana passada é a reabertura completa do Estreito de Ormuz, vital para o mercado mundial de petróleo e que Teerã bloqueou de fato.