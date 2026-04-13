Bomba na Espanha: Obra detalha vida secreta do rei Felipe VI

Os cantores Alejandro Sanz e Miguel Bosé foram citados em livro como ex-amantes do rei da Espanha, Felipe VI - (crédito: Redes sociais)

O livro Los Novios de Felipe, do jornalista Joaquín Abad, traz alegações sobre a vida privada do rei da Espanha, Felipe VI. A obra reúne supostos relatos de relacionamentos amorosos do monarca ao longo de décadas, incluindo antes e durante seu casamento com a rainha Letizia Ortiz. Segundo o autor, o rei manteve relações amorosas com homens e mulheres, incluindo figuras conhecidas como o empresário Álvaro Fuster, descrito como um “grande amor” da juventude, o modelo Pepe Barroso e os cantores Alejandro Sanz e Miguel Bosé.

Com cerca de 300 páginas, o livro apresenta uma narrativa detalhada da suposta vida íntima de Felipe VI, incluindo relatos de relações múltiplas e episódios que, segundo o autor, indicariam uma vida dupla. Abad também afirma que o monarca é bissexual e enfrentou, ao longo da vida, um conflito entre dever institucional e desejos pessoais.

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O jornalista é conhecido por publicações controversas e, até agora, não apresentou provas públicas que sustentem as alegações. Segundo a imprensa internacional, não há registros documentais, confirmações independentes ou manifestações oficiais que corroborem os relatos descritos na obra.

O livro também afirma que o casamento do rei com a rainha Letizia, celebrado em 2004, foi parte de uma estratégia para conter rumores sobre a vida pessoal do então príncipe das Astúrias. A obra também sugere, sem evidências verificáveis, que o casal levava vidas separadas após o nascimento da segunda filha do casal, Sofía, em abril de 2007.

Até o momento, a Casa Real espanhola não se pronunciou sobre o conteúdo do livro. Nenhum dos citados como casos amorosos do monarca confirmaram ou negaram o caso.