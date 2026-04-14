Primeiro homem negro a orbitar a Lua é recebido por multidão

O astronauta Victor Glover, o primeiro homem negro a orbitar a Lua na missão Artemis II, foi recebido por uma multidão em clima de comemoração no último domingo (12/4), em sua residência em Houston, no Texas (EUA).

Vestindo um macacão azul da National Aeronautics and Space Administration (NASA), Glover discursou sobre o senso de comunidade: "Alguns de nós nunca se encontraram antes. E sabem de quem é a culpa? Nossa. Então, vamos escolher fazer isso. Vamos ser mais assim. Vamos ser vizinhos" afirmou.

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Em suas redes sociais, o astronauta celebrou o retorno ao lado de sua esposa e suas quatro filhas: “De volta para casa! Missão cumprida. Espero que tenhamos glorificado a Deus, a humanidade, nossas famílias e nossas equipes incríveis. Chegou a hora de compartilhar as boas notícias!”.

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Home, again! Mission complete. I hope we glorified God, humanity, our families and our terrific teams a @NASA and @csa_asc. Time to share the good news! pic.twitter.com/uyfyu0hlks — Victor Glover (@AstroVicGlover) April 12, 2026

Ao ser questionado sobre o significado de ser o primeiro homem negro a participar de uma missão ao redor da Lua, Glover respondeu à Fox News: “É a história da humanidade, não a história negra, não a história das mulheres, mas sim a história da humanidade”.

Apesar da ênfase do astronauta em destacar o feito como um marco coletivo, a representatividade da conquista para a comunidade negra é incontestavel. Em outro momento, ele também destacou sua fé: “Deus nos disse para amá-lo com tudo o que somos e amar o nosso próximo como a nós mesmos”. A fala foi seguida por aplausos e gritos de “Amém!” do público presente.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Glover acenando para apoiadores da janela de uma van, enquanto era recebido por pessoas com bandeiras e cartazes, além disso a frente da sua casa foi decorada com balões nas cores vermelho, branco e azul, além de uma grande placa com a mensagem “Bem-vindo de volta, Victor!”.

Glover integrou a equipe de quatro astronautas que retornaram em segurança à Terra na noite de sexta-feira (10/4), após uma viagem de 10 dias que levou humanos mais longe do que nunca no espaço, sobrevoando a Lua. A missão marca o retorno de voos tripulados ao entorno lunar desde a Apollo 17, abrindo caminho para futuras explorações.

“Quando tudo isso começou, eu quis agradecer a Deus publicamente, e quero agradecer novamente, porque a gratidão por ver o que vimos, fazer o que fizemos e estar com quem estive é grande demais para caber em apenas um corpo”, declarou Glover.

Trajetória de Victor Glover

Victor Jerome Glover Jr. é um dos nomes mais relevantes da exploração espacial contemporânea. Nascido em 30 de abril de 1976, em Pomona, ele é capitão da Marinha dos EUA, entrou para a Nasa em 2013, e já atuou como piloto da missão SpaceX Crew-1 onde passou quase seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS) como parte da Expedição 64.

Conhecido por sua fé, o astronauta já participou de cultos virtuais e celebrou a comunhão enquanto estava na ISS. Além disso, utiliza sua visibilidade para discutir temas como igualdade e representatividade, frequentemente comparando movimentos sociais a leis da física, destacando que o progresso exige força, direção e união.

Durante a missão Artemis II, Glover realizou demonstrações críticas de pilotagem manual da espaçonave Orion, contribuindo para a validação de sistemas que serão utilizados em futuros pousos lunares. Glover levou à missão objetos pessoais, como alianças de casamento da família, citações inspiradoras e uma pequena Bíblia, reforçando os valores que carrega tanto na Terra quanto no espaço.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia