Astronauta da Artemis II se emociona ao rever cadela após missão

De volta à rotina na Terra depois de dez dias em missão, a astronauta Christina Koch viveu um momento simples, mas carregado de significado: o reencontro com sua cadela, Sadie. A cena foi registrada e publicada pela própria Koch nas redes sociais.
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No vídeo, a cadela corre em sua direção assim que ela entra em casa, pulando e abanando o rabo com entusiasmo. Além da recepção calorosa, o relato de Christina também emocionou os internautas.
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Ao comentar o momento, ela destacou o quanto a relação com a cadela ganhou novo sentido após a experiência fora do planeta. “Ainda acho que eu era o lado mais feliz desse reencontro. A Sadie me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre ser um animal de apoio emocional. Não esperava que isso fosse útil”, escreveu.
A fala joga luz sobre um aspecto menos visível das missões espaciais. Além dos desafios técnicos, viagens desse tipo envolvem isolamento, pressão constante e uma rotina intensa, que exigem preparo psicológico rigoroso.
Veja o momento:
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