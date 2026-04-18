Irã volta a fechar Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio de portos

Um navio cargueiro é fotografado ao largo da cidade costeira de Fujairah, no Estreito de Ormuz, no emirado do norte, em 25 de fevereiro de 2026 - (crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP)

O Irã anunciou, neste sábado (18/4), que voltou a fechar o Estreito de Ormuz. O anúncio ocorre poucas horas após a reabertura da via, e é uma resposta à decisão dos Estados Unidos de manter o bloqueio aos portos iranianos.

A República Islâmica havia "aceitado de boa-fé autorizar a passagem de um número limitado de petroleiros e navios comerciais" pelo estreito, mas os americanos "continuam com atos de pirataria amparados no chamado bloqueio", denunciou, neste sábado, o comando central das Forças Armadas iranianas.

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O comunicado militar também diz que a situação voltou "ao estado anterior e a passagem estratégica fica agora sob o controle rigoroso" do Irã.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, desde o início do bloqueio, 23 navios cumpriram as ordens das forças norte-americanas para dar meia-volta. "As forças americanas estão impondo um bloqueio marítimo contra navios que entram ou saem dos portos e áreas costeiras iranianos", disse o órgão.

Com informações da AFP*