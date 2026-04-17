Pilotos imitando gatos e cachorros viralizam e vira alvo de investigação

Mesmo após advertências de controladores sobre a necessidade de postura profissional, as brincadeiras continuaram - (crédito: Divulgação/Bangor International Airport)

Um áudio inusitado envolvendo pilotos chamou atenção nas redes sociais neste domingo (12/4). A gravação do Aeroporto Nacional Ronald Reagan (DCA) em Arlington, Virgínia, foi captada em uma frequência de comunicação aeronáutica nos Estados Unidos, em que mostra pilotos trocando mensagens imitando sons de animais, como miados e latidos, durante o contato com a torre de controle.

Na conversa, um dos pilotos inicia com um “miau”, sendo respondido da mesma forma por outro. Em seguida, um controlador de tráfego aéreo interrompe a interação e faz um alerta, cobrando postura profissional dos dois envolvidos: “Vocês precisam ser pilotos profissionais”, disse o controlador.

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Apesar da advertência, a situação continua em tom de brincadeira, em outro momento do áudio, um dos pilotos repete sons de gato, enquanto o outro responde com latidos "RUFF, RUFF". O controlador reage com ironia, sugerindo que esse tipo de comportamento explicaria o fato de ainda operarem aeronaves regionais, comentário que também é respondido com mais sons de animais.

A gravação foi feita por meio de um aplicativo que monitora comunicações entre aeronaves e torres de controle e rapidamente se espalhou nas redes sociais, repercutindo também na imprensa americana.

Veja o vídeo:

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Diante do caso, a Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA informou ao NBC News que abriu uma investigação para apurar o ocorrido, já que por normas federais, é proibido pilotos participarem de conversas não essenciais quando estão abaixo de 10 mil pés de altitude. As identidades dos pilotos e detalhes dos voos não foram divulgados. Já uma porta-voz ligada ao aeroporto afirmou não ter conhecimento do episódio, enquanto a agência destacou que não confirma a autenticidade de gravações realizadas por terceiros.

Proibições da FAA

As seções FAR 121.542 e FAR 135.100 tratam especificamente das obrigações da tripulação de voo. As regras de proibições durante o voo de abaixo de 10.000 pés são claras:

Conversar sobre assuntos pessoais ou piadas.

Fazer anúncios irrelevantes aos passageiros.

Comer ou ler materiais que não sejam manuais de voo.

Usar dispositivos eletrônicos não essenciais (laptops, celulares)



O ex-controlador de tráfego aéreo do aeroporto Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), Steve Abraham também comentou ao portal sobre a atitude dos colegas: "É contra as regras? Sim. Mas dirigir a 56 mph numa zona de 55 mph também é contra as regras. Mas... isso não tem muita influência"

Abraham trabalhou no aeroporto JFK por quase três décadas, "eles estavam apenas fazendo uma brincadeira momentânea", disse. "Às vezes, um pouco de descontração reduz a tensão."

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes