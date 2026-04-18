Trump diz que Irã não pode "chantagear" os EUA sobre Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a adotar um tom firme em relação ao Irã neste sábado (18/4), ao afirmar que o país não poderá usar o controle do Estreito de Ormuz como instrumento de pressão contra Washington. A declaração ocorre após Teerã recuar na decisão de reabrir completamente a passagem marítima, considerada uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo.

Falando com jornalistas na Casa Branca, Trump criticou a postura iraniana e disse que o país repete uma estratégia antiga ao ameaçar restringir o tráfego na região. Segundo ele, os Estados Unidos não aceitarão esse tipo de movimento. “Eles não podem nos chantagear”, afirmou, ao comentar as recentes ações de Teerã.

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Apesar do endurecimento do discurso, o presidente indicou que as negociações entre os dois países continuam em andamento. Sem detalhar o conteúdo das conversas, Trump disse que o diálogo avança e prometeu divulgar novas informações ainda ao longo do dia. A sinalização sugere que, paralelamente à retórica mais dura, Washington mantém aberta a possibilidade de um acordo.

Do lado iraniano, autoridades confirmaram que novas propostas americanas estão sendo analisadas. De acordo com a imprensa local, as mensagens teriam sido repassadas por intermediários internacionais e ainda não receberam uma resposta oficial de Teerã.

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Em comunicado, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã reforçou, no entanto, que o país mantém uma posição rígida sobre o controle do Estreito de Ormuz. O órgão indicou que qualquer flexibilização dependerá do fim definitivo das hostilidades e do que considera como violações por parte dos Estados Unidos, incluindo o bloqueio naval a portos iranianos.

A escalada de declarações ocorre em um momento sensível para a região. O Estreito de Ormuz concentra uma parcela significativa do fluxo global de petróleo, e qualquer instabilidade na área tende a impactar diretamente os mercados internacionais.