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ESTADOS UNIDOS

Triatleta brasileira morre durante Ironman nos Estados Unidos

A atleta Mara Flávia desapareceu na água e corpo foi encontrado horas depois

Triatleta brasileira, Mara Flávia Araújo, morre durante Ironman Texas - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Triatleta brasileira, Mara Flávia Araújo, morre durante Ironman Texas - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18/4) durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Ela participava da etapa de natação quando desapareceu ainda nos primeiros momentos da prova.

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Rapidamente as equipes de resgate começaram as buscas no Lago Woodlands, local onde ocorre o percurso de 3,9 quilômetros da modalidade. A operação enfrentou dificuldades devido à baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã.

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O corpo da atleta foi localizado horas depois, após varreduras realizadas com apoio das autoridades locais. A ação contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do condado de Montgomery.

A organização do evento confirmou a morte por meio de nota oficial e lamentou o ocorrido. “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda”, informou.

Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas manifestaram pesar e destacaram a trajetória de Mara no esporte.

Quem é Mara Flávia Araújo

Formada em jornalismo, Mara Flávia Araújo construiu carreira na área de comunicação, com atuação em rádio e televisão desde os 18 anos. Após mais de uma década no setor e diante de problemas de saúde relacionados ao desgaste profissional, ela encontrou no triatlo um novo caminho. A atleta passou a reorganizar sua rotina em torno dos treinos da modalidade, que reúne natação, ciclismo e corrida.

Com informações da Agência Estado*

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 19/04/2026 10:48
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