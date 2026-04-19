Triatleta brasileira morre durante Ironman nos Estados Unidos

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18/4) durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Ela participava da etapa de natação quando desapareceu ainda nos primeiros momentos da prova.

Rapidamente as equipes de resgate começaram as buscas no Lago Woodlands, local onde ocorre o percurso de 3,9 quilômetros da modalidade. A operação enfrentou dificuldades devido à baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã.

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O corpo da atleta foi localizado horas depois, após varreduras realizadas com apoio das autoridades locais. A ação contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do condado de Montgomery.

A organização do evento confirmou a morte por meio de nota oficial e lamentou o ocorrido. “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda”, informou.

Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas manifestaram pesar e destacaram a trajetória de Mara no esporte.

Quem é Mara Flávia Araújo

Formada em jornalismo, Mara Flávia Araújo construiu carreira na área de comunicação, com atuação em rádio e televisão desde os 18 anos. Após mais de uma década no setor e diante de problemas de saúde relacionados ao desgaste profissional, ela encontrou no triatlo um novo caminho. A atleta passou a reorganizar sua rotina em torno dos treinos da modalidade, que reúne natação, ciclismo e corrida.

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Com informações da Agência Estado*