Triatleta brasileira morre durante Ironman nos Estados Unidos

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18/4) durante a disputa do Ironman Texas, nos Estados Unidos. Ela participava da etapa de natação quando desapareceu ainda nos primeiros momentos da prova.
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Rapidamente as equipes de resgate começaram as buscas no Lago Woodlands, local onde ocorre o percurso de 3,9 quilômetros da modalidade. A operação enfrentou dificuldades devido à baixa visibilidade nas primeiras horas da manhã.
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O corpo da atleta foi localizado horas depois, após varreduras realizadas com apoio das autoridades locais. A ação contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do condado de Montgomery.
A organização do evento confirmou a morte por meio de nota oficial e lamentou o ocorrido. “Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda”, informou.
Nas redes sociais, amigos e pessoas próximas manifestaram pesar e destacaram a trajetória de Mara no esporte.
Quem é Mara Flávia Araújo
Formada em jornalismo, Mara Flávia Araújo construiu carreira na área de comunicação, com atuação em rádio e televisão desde os 18 anos. Após mais de uma década no setor e diante de problemas de saúde relacionados ao desgaste profissional, ela encontrou no triatlo um novo caminho. A atleta passou a reorganizar sua rotina em torno dos treinos da modalidade, que reúne natação, ciclismo e corrida.
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Com informações da Agência Estado*
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