Voluntário relata tensão em competição que vitimou brasileira nos EUA

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo morreu após desaparecer no lago Woodlands, durante uma competição no Texas - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Um voluntário da prova de natação Ironman Texas, que aconteceu neste sábado (18/4) e resultou na morte da triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, relatou nas redes sociais os momentos de tensão envolvendo a competidora. Na ocasião, a nadadora afundou abruptamente e desapareceu na água. O corpo de Mara só foi encontrado após uma operação de resgate no fundo do lago Woodlands.

No depoimento publicado no Facebook, o norte-americano Shawn McDonald relata que decidiu compartilhar os detalhes da tragédia para que a família de Mara tivessem algum conforto ao saber que “pessoas que nem a conheciam deram tudo de si para salvá-la". Na hora do acidente, McDonald e a filha estavam em cima de uma prancha de stand-up paddle próximo ao local do incidente.

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Na postagem, ele relatou que, após a largada, acompanhou o trajeto dos nadadores em cima da prancha, oferecendo ajuda caso algum deles precisasse. Em determinado momento da prova, McDonald ouviu apitos e viu um grupo de nadadores pedindo socorro, dizendo que uma competidora (Mara) havia afundado no local.

Junto de outro voluntário, McDonald iniciou os mergulhos para tentar localizar a nadadora brasileira. Ele conta que em um dos momentos, após passar cerca de um minuto submerso, sentiu o corpo de Mara com o pé. Após voltar à superfície para recuperar o fôlego e tentar inúmeros mergulhos, o voluntário não conseguiu localizar novamente o corpo da triatleta.

McDonald precisou ser orientado por outros profissionais para sair da água pois estava há muito tempo na missão. “Nunca me passou pela cabeça que ela já tivesse falecido há muito tempo. Continuei procurando como se fosse puxá-la para cima viva. Mas eu não conseguia parar”, relatou o voluntário.

A prova que vitimou a brasileira é conhecida como uma das mais tradicionais do triatlo mundial. O percurso de cerca de 220 quilômetros dura aproximadamente 13 horas, e é dividido em trechos de natação, ciclismo e corrida. A organização do Ironman Texas confirmou e lamentou a morte por meio de uma nota.

“Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo Ironman Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda”, comunicou a organização do triatlo.