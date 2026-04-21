InícioMundo
México

Após caso no Japão, macaquinho no México também adota pelúcia em zoo

Batizado de Yuji, o animal passou a receber cuidados especiais da equipe técnica

Yuji the monkey (Erythrocebus patas) is bottle-fed by his caretakers while cuddling a stuffed dog, an object that provides him with security, confidence, and stability but does not replace his mother, at the Guadalajara Zoo in Guadalajara, Jalisco, Mexico, on April 16, 2026. Kamaria, a first-time mother, was unable to feed the infant, so the primate area decided to transfer him to the Comprehensive Center for Animal Medicine and Welfare (CIMBA), where he is being kept in a controlled environment at a temperature of 35 degrees Celsius and is receiving specialized care and nutrition. (Photo by ) - (crédito: ULISES RUIZ / AFP)
Yuji the monkey (Erythrocebus patas) is bottle-fed by his caretakers while cuddling a stuffed dog, an object that provides him with security, confidence, and stability but does not replace his mother, at the Guadalajara Zoo in Guadalajara, Jalisco, Mexico, on April 16, 2026. Kamaria, a first-time mother, was unable to feed the infant, so the primate area decided to transfer him to the Comprehensive Center for Animal Medicine and Welfare (CIMBA), where he is being kept in a controlled environment at a temperature of 35 degrees Celsius and is receiving specialized care and nutrition. (Photo by ) - (crédito: ULISES RUIZ / AFP)

Um filhote de macaco-pata tem chamado a atenção no Zoológico de Guadalajara após ser rejeitado pela própria mãe logo após o nascimento. Batizado de Yuji, o animal passou a receber cuidados especiais da equipe técnica e encontrou conforto em um objeto incomum: um macaco de pelúcia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com os especialistas do zoológico, a mãe de Yuji, que teve seu primeiro filhote, não apresentou comportamento materno adequado, o que comprometeria o desenvolvimento do animal. Diante da situação, o filhote foi separado e passou a ser criado em ambiente controlado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para suprir a ausência de contato materno, os tratadores introduziram um brinquedo de pelúcia no espaço onde Yuji vive. O objeto funciona como uma espécie de suporte emocional, permitindo que o filhote se agarre a ele durante o descanso e a alimentação — comportamento típico da espécie quando em contato com a mãe.

Segundo o veterinário responsável pela área de primatas, Ivan Ruiz, a estratégia ajuda no bem-estar do animal, mas não substitui completamente a interação biológica. A equipe mantém protocolos rigorosos para evitar que Yuji desenvolva vínculo com humanos, o que poderia dificultar a adaptação futura ao convívio com outros macacos.

O plano do zoológico é reintegrar o filhote ao grupo original assim que possível. Caso a tentativa não seja bem-sucedida, Yuji deverá ser transferido para um recinto com outros indivíduos da mesma espécie, onde poderá socializar de forma gradual.

Situações semelhantes já foram registradas em outros países. No Japão, o caso de Punch-kun ganhou repercussão após o filhote, também rejeitado pela mãe, desenvolver apego a um brinquedo de pelúcia em um zoológico local. Com o tempo, ele conseguiu estabelecer vínculos com outros macacos, indicando a possibilidade de reabilitação social em casos desse tipo.

*Com informações da AFP

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 15:18
SIGA
x