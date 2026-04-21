Após caso no Japão, macaquinho no México também adota pelúcia em zoo

Um filhote de macaco-pata tem chamado a atenção no Zoológico de Guadalajara após ser rejeitado pela própria mãe logo após o nascimento. Batizado de Yuji, o animal passou a receber cuidados especiais da equipe técnica e encontrou conforto em um objeto incomum: um macaco de pelúcia.

De acordo com os especialistas do zoológico, a mãe de Yuji, que teve seu primeiro filhote, não apresentou comportamento materno adequado, o que comprometeria o desenvolvimento do animal. Diante da situação, o filhote foi separado e passou a ser criado em ambiente controlado.

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Para suprir a ausência de contato materno, os tratadores introduziram um brinquedo de pelúcia no espaço onde Yuji vive. O objeto funciona como uma espécie de suporte emocional, permitindo que o filhote se agarre a ele durante o descanso e a alimentação — comportamento típico da espécie quando em contato com a mãe.

Segundo o veterinário responsável pela área de primatas, Ivan Ruiz, a estratégia ajuda no bem-estar do animal, mas não substitui completamente a interação biológica. A equipe mantém protocolos rigorosos para evitar que Yuji desenvolva vínculo com humanos, o que poderia dificultar a adaptação futura ao convívio com outros macacos.

O plano do zoológico é reintegrar o filhote ao grupo original assim que possível. Caso a tentativa não seja bem-sucedida, Yuji deverá ser transferido para um recinto com outros indivíduos da mesma espécie, onde poderá socializar de forma gradual.

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Situações semelhantes já foram registradas em outros países. No Japão, o caso de Punch-kun ganhou repercussão após o filhote, também rejeitado pela mãe, desenvolver apego a um brinquedo de pelúcia em um zoológico local. Com o tempo, ele conseguiu estabelecer vínculos com outros macacos, indicando a possibilidade de reabilitação social em casos desse tipo.

*Com informações da AFP