Trump estende cessar-fogo no Irã e Estreito de Ormuz permanece fechado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no fim da tarde desta terça-feira (21/4), que deve estender o período de cessar-fogo no Irã. Na rede Truth Social, o republicano afirmou que deve manter os ataques suspensos até que os líderes iranianos apresentem uma proposta unificada.
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O anúncio ocorre poucas horas antes do fim do período de trégua, que completa duas semanas sem que os dois países cheguem a um acordo. A interrupção dos ataques continua agora sem um prazo determinado.
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Segundo Trump, a decisão atende a pedido do Marechal de Campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, ambos do Paquistão. O republicano considera que o governo do Irã estaria “seriamente fragmentado”.
O presidente, no entanto, deu ordens para que as forças armadas dos EUA continuem o bloqueio marítimo no Estreito de Ormuz.
Mais cedo, a mídia iraniana anunciou que o país não participaria da reunião prevista para quarta-feira (22/4), no Paquistão. Na decisão, o Irã alega que a participação nas negociações é “considerada um tipo de desperdício de tempo, pois os Estados Unidos estão obstruindo o alcance de qualquer acordo adequado”.
Segundo a agência iraniana Tasnim, o Irã havia concordado com um cessar-fogo enviado proposto por Teerã e aceito por Washington. No entanto, a Casa Branca teria apresentado demandas que violavam o plano de trabalho, levando as negociações a um “beco sem saída”. “Os americanos acreditavam que poderiam compensar seu fracasso na guerra por meio de demandas excessivas nas negociações”, escreveu.
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