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ORIENTE MÉDIO

Trump estende cessar-fogo no Irã e Estreito de Ormuz permanece fechado

Ataques ficam suspensos até a apresentação de uma proposta unificada pelos líderes iranianos

Na rede
Na rede "Truth Social", Trump afirmou que deve manter os ataques suspensos até que os líderes iranianos apresentem uma proposta unificada - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, no fim da tarde desta terça-feira (21/4), que deve estender o período de cessar-fogo no Irã. Na rede Truth Social, o republicano afirmou que deve manter os ataques suspensos até que os líderes iranianos apresentem uma proposta unificada.

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O anúncio ocorre poucas horas antes do fim do período de trégua, que completa duas semanas sem que os dois países cheguem a um acordo. A interrupção dos ataques continua agora sem um prazo determinado.  

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Segundo Trump, a decisão atende a pedido do Marechal de Campo Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, ambos do Paquistão. O republicano considera que o governo do Irã estaria “seriamente fragmentado”.

O presidente, no entanto, deu ordens para que as forças armadas dos EUA continuem o bloqueio marítimo no Estreito de Ormuz.

Mais cedo, a mídia iraniana anunciou que o país não participaria da reunião prevista para quarta-feira (22/4), no Paquistão. Na decisão, o Irã alega que a participação nas negociações é “considerada um tipo de desperdício de tempo, pois os Estados Unidos estão obstruindo o alcance de qualquer acordo adequado”.

Segundo a agência iraniana Tasnim, o Irã havia concordado com um cessar-fogo enviado proposto por Teerã e aceito por Washington. No entanto, a Casa Branca teria apresentado demandas que violavam o plano de trabalho, levando as negociações a um “beco sem saída”. “Os americanos acreditavam que poderiam compensar seu fracasso na guerra por meio de demandas excessivas nas negociações”, escreveu.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 21/04/2026 17:24 / atualizado em 21/04/2026 23:45
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