EUA dizem que cidadãos americanos no Irã devem deixar país imediatamente

Foto de satélite fornecida pela Maxar Technologies e tirada, ontem, mostra danos em instalação de Isfahn, no centro do Irã, após bombardeios dos EUA - (crédito: Satellite image ©2025 Maxar Technologies / AFP)

O Departamento de Assuntos Consulares dos Estados Unidos emitiu comunicado em que orienta cidadãos norte-americanos que estão no Irã a deixarem o país imediatamente. O pronunciamento, publicado nas redes oficiais do TravelGov nesta quarta-feira (22/4), afirma que o espaço aéreo iraniano foi parcialmente aberto na terça-feira (21/4), o que viabilizaria a saída.

Leia também: Avião com carga milionária cai e gera buscas por dinheiro saqueado

“Cidadãos dos EUA devem deixar o Irã agora, monitorar a mídia local para atualizações e consultar transportadoras comerciais para informações adicionais sobre voos saindo do Irã”, informou o órgão. Também é possível sair do país por terra em direção à Armênia, Azerbaijão, Turquia e Turcomenistão. Já o Afeganistão, Iraque e a fronteira entre Irã e Paquistão não devem ser utilizadas, alerta o texto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Esteja ciente de que o governo iraniano pode impedir que cidadãos dos EUA partam ou cobrar uma ‘taxa de saída’ para saídas do Irã. Duplos nacionais EUA-Irã devem sair do Irã com passaportes iranianos”, alerta o comunicado. O Departamento diz ainda que norte-americanos correm risco de serem “interrogados, presos e detidos”.

“Caso não consiga sair do Irã, recomendamos que todos os americanos no país permaneçam em suas residências até novo aviso”, afirma. “Na medida do possível, permaneçam em suas casas, hotéis ou outras estruturas, e evitem ficar perto de janelas”. Por não manter relações diplomáticas com Teerã, a orientação é que cidadãos que precisem de suporte entrem em contato com a Embaixada dos EUA em Berna, Suíça.

Leia também: Brasileiro ajuda atleta em colapso e cruza a linha de chegada em Boston

O governo emitiu ainda um alerta aos americanos que estão no Líbano e orienta os cidadãos a deixarem o país enquanto os voos comerciais seguem em funcionamento. “O ambiente de segurança permanece complexo e pode mudar rapidamente”, avisa.

“Sugerimos que os cidadãos americanos no Líbano que optarem por não deixar o país elaborem planos de contingência para situações de emergência e acompanhem as notícias para se manterem atualizados sobre os últimos acontecimentos”, diz o texto. O Departamento diz ainda para que os americanos evitem áreas que sofreram atividades militares e evitem aglomerações ou locais frequentados por turistas. Segundo o comunicado, esses lugares podem ser alvo de atentados terroristas.

Alerta ocorre após o presidente Donald Trump prorrogar o prazo de cessar-fogo, mas manter forças americanas no Estreito de Ormuz.