Líbano e Israel decidem manter cessar fogo por mais três semanas

Representantes libaneses e israelenses comemoraram a reunião e classificaram o momento como "histórico" - (crédito: AFP)

Israel e Líbano concordaram nesta quinta-feira (23/4) em estender o cessar-fogo por mais três semanas. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou o acordo após representantes dos dois países se reunirem em Washington. “A reunião correu muito bem!”, comemorou o republicano.

A primeira interrupção das agressões entre forças israelenses e o grupo islamita Hezbollah, desde o início da Guerra do Irã, entrou em vigor no dia 16 de abril, prevendo dez dias de cessar-fogo. A medida se mostrou frágil, com Israel continuando com os ataques e matando cinco pessoas, incluindo uma jornalista, no sul do Líbano na quarta (22). O Hezbollah também lançou mísseis nesta quinta (23).

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Enquanto isso na Casa Branca, o embaixador israelense nos EUA, Yechiel Leiter, agradeceu a Trump e ao vice JD Vance e afirmou aos repórteres que “Israel e Líbano nunca estiveram tão próximos quanto hoje”.

Nada Hamadeh Moawad, embaixadora libanesa, também comemorou o acordo e classificou o momento como “histórico”. Ela agradeceu ao presidente norte americano e declarou: "Acredito que com a sua ajuda, com o seu apoio, podemos fazer o Líbano grande novamente".

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Trump foi às redes sociais celebrar a reunião. “Os Estados Unidos vão trabalhar com o Líbano para proteger o país do Hezbollah”, publicou. “Espero me reunir com o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, em um futuro próximo”.

Os dois países estão em estado de guerra declarado desde 1948, ano da criação de Israel e da tomada de territórios palestinos. O grupo Hezbollah é responsável pela ofensiva do lado libanês e conta com o apoio do Irã.

Desde o início da recente ofensiva israelense no Líbano e consequente invasão em fevereiro, mais de 2.400 libaneses foram mortos. Em um dos momentos mais sangrentos do conflito, em 8 de abril, Israel bombardeou mais de 150 localidades no país em apenas dez minutos.