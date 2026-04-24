Aliado de Trump faz declarações misóginas sobre mulheres brasileiras

O enviado especial para assuntos globais de Donald Trump, Paolo Zampolli, fez uma série de comentários misóginos a respeito de mulheres brasileiras durante uma entrevista à rede de TV italiana RAI. Ele foi casado por vinte anos com a ex-modelo Amanda Ungaro, que o acusa de abuso sexual e violência doméstica.

“As mulheres brasileiras causam confusão com todo mundo, certo? Não é que essa foi a primeira”, afirmou ao repórter italiano, se referindo à ex-esposa. Questionado se isso seria uma predisposição genética, Zampolli, ex-agente de modelos, respondeu que as mulheres brasileiras são programadas “para causar confusão”.

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Em outro momento da entrevista, o repórter pergunta sobre uma amiga de Amanda Ungaro, sem oferecer nenhum contexto. Zampolli segue em uma série de xingamentos. “É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos, trepava com ela, depois ela também ficou louca”, disse.

Tentativa de deportação de brasileira

Em março, o jornal norte-americano The New York Times revelou que Zampolli utilizou a relação próxima com Donald Trump para tentar prender e deportar a ex-modelo brasileira, com quem vive uma batalha judicial pela guarda do filho do casal.

Amanda estava presa em Miami, acusada de fraude no trabalho. Segundo o Times, Zampolli entrou em contato com o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e afirmou que ela estava no país ilegalmente. Sob custódia da ICE, Amanda foi deportada para o Brasil. Paolo Zampolli nega que tenha solicitado a deportação da ex-mulher.

Caso Epstein

Amigo pessoal de Trump, nos anos 1990, Zampolli foi o responsável por apresentar Melania Knauss, atual primeira-dama dos Estados Unidos, ao republicano. Na época, ele era uma figura conhecida de boates de Nova York a atuava como agente de modelos.

Foi em uma dessas boates que ele conheceu Amanda Ungaro. Ela já relatou que chegou ao país em um avião do empresário Jeffrey Epstein e conheceu Zampolli quando ela tinha 19 anos e ele, 32.

Em entrevista ao Globo, a brasileira acusou o ex-marido de abuso sexual e de violência doméstica. Segundo ela, as agressões a levaram a pedir o divórcio.

O nome do ex-agente de modelos ítalo-americano é citado diversas vezes nos e-mails de Jeffrey Epstein, notório chefe de uma rede internacional de exploração sexual, divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Em 2011, Epstein alertou um empresário dos Emirados Árabes sobre o italiano. “Cuidado, Zampolli é problema. Muito problema ", escreveu. “Ele vende histórias para a imprensa”. Zampolli nega ter tido uma relação próxima com Epstein.

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Interferência na Copa do Mundo

Como enviado de Trump, Zampolli chegou a sugerir à Fifa que o Irã, em guerra com os EUA, seja substituído na Copa do Mundo pela Itália, eliminada nas classificações. A informação foi revelada na quarta-feira (22/4) pelo jornal Financial Times.

Zampolli confirmou que fez o pedido ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, há currículo suficiente para justificar a inclusão", afirmou.