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ITÁLIA

Turista é multada em R$ 29 mil após tocar em pênis de estátua

Mulher escalou a obra causando danos ao patrimônio renascentista; Identificada por câmeras, ela responderá por depredação e está impedida de deixar a cidade até a audiência judicial

A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade - (crédito: X/Reprodução)
A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade - (crédito: X/Reprodução)

A participante de uma despedida de solteira foi multada após tocar no pênis de uma estátua histórica de Netuno, em Florença, na Itália no último sábado (18/4). A brincadeira terminou com uma queixa por depredação de patrimônio artístico-arquitetônico da cidade.

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A turista invadiu uma área restrita da fonte, escalou a grade de proteção e subiu na escultura. De acordo com autoridades locais, uma inspeção identificou “danos pequenos, mas significativos”, especialmente nos cascos do cavalo da composição e em um friso utilizado como apoio para evitar a queda.

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A multa dada pela prefeitura de Florença à polonesa, de 28 anos, foi de 5 mil euros (cerca de R$ 29 mil) e ela deve responder o processo na justiça italiana. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o que permitiu a rápida identificação da suspeita.

Ela foi abordada poucos minutos após o ocorrido e está proibida de deixar a cidade até a realização da audiência judicial. Segundo autoridades da região a turista afirmou que foi desafiada por amigas, durante a despedida de solteira para tocar no pênis da escultura. 

Patrimônio histórico: os detalhes da obra 

A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade. A escultura foi criada no século XVI pelo artista renascentista Bartolomeo Ammannati e representa Netuno.

Inaugurada em 1575, a obra possui cerca de 4,2 metros de altura e integra uma fonte monumental encomendada pela influente família Médici. O conjunto simboliza o poder marítimo e a influência política de Florença durante o período renascentista.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 24/04/2026 15:36
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