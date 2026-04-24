Turista é multada em R$ 29 mil após tocar em pênis de estátua

A participante de uma despedida de solteira foi multada após tocar no pênis de uma estátua histórica de Netuno, em Florença, na Itália no último sábado (18/4). A brincadeira terminou com uma queixa por depredação de patrimônio artístico-arquitetônico da cidade.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A turista invadiu uma área restrita da fonte, escalou a grade de proteção e subiu na escultura. De acordo com autoridades locais, uma inspeção identificou “danos pequenos, mas significativos”, especialmente nos cascos do cavalo da composição e em um friso utilizado como apoio para evitar a queda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A multa dada pela prefeitura de Florença à polonesa, de 28 anos, foi de 5 mil euros (cerca de R$ 29 mil) e ela deve responder o processo na justiça italiana. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o que permitiu a rápida identificação da suspeita.
Ela foi abordada poucos minutos após o ocorrido e está proibida de deixar a cidade até a realização da audiência judicial. Segundo autoridades da região a turista afirmou que foi desafiada por amigas, durante a despedida de solteira para tocar no pênis da escultura.
Patrimônio histórico: os detalhes da obra
A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade. A escultura foi criada no século XVI pelo artista renascentista Bartolomeo Ammannati e representa Netuno.
Inaugurada em 1575, a obra possui cerca de 4,2 metros de altura e integra uma fonte monumental encomendada pela influente família Médici. O conjunto simboliza o poder marítimo e a influência política de Florença durante o período renascentista.
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes
Saiba Mais
- Mundo Criança rouba a cena em audiência na Casa Branca sobre "cura milagrosa"
- Mundo 'Fugi descalça, vestida de noiva': a lembrança traumática do último casamento em Chernobyl, 40 anos após pior acidente nuclear da história
- Mundo As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
- Mundo ONU alerta para possível episódio de El Niño nos próximos meses
- Mundo Dez países concentram dois terços das pessoas mais afetadas pela fome
- Mundo O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina