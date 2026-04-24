Turista é multada em R$ 29 mil após tocar em pênis de estátua

A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade - (crédito: X/Reprodução)

A participante de uma despedida de solteira foi multada após tocar no pênis de uma estátua histórica de Netuno, em Florença, na Itália no último sábado (18/4). A brincadeira terminou com uma queixa por depredação de patrimônio artístico-arquitetônico da cidade.

A turista invadiu uma área restrita da fonte, escalou a grade de proteção e subiu na escultura. De acordo com autoridades locais, uma inspeção identificou “danos pequenos, mas significativos”, especialmente nos cascos do cavalo da composição e em um friso utilizado como apoio para evitar a queda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Dez países concentram dois terços das pessoas mais afetadas pela fome

A multa dada pela prefeitura de Florença à polonesa, de 28 anos, foi de 5 mil euros (cerca de R$ 29 mil) e ela deve responder o processo na justiça italiana. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o que permitiu a rápida identificação da suspeita.

Ela foi abordada poucos minutos após o ocorrido e está proibida de deixar a cidade até a realização da audiência judicial. Segundo autoridades da região a turista afirmou que foi desafiada por amigas, durante a despedida de solteira para tocar no pênis da escultura.

Patrimônio histórico: os detalhes da obra

A estátua de Netuno é uma das obras mais conhecidas de Florença e fica na Piazza della Signoria, um dos principais pontos turísticos da cidade. A escultura foi criada no século XVI pelo artista renascentista Bartolomeo Ammannati e representa Netuno.

Inaugurada em 1575, a obra possui cerca de 4,2 metros de altura e integra uma fonte monumental encomendada pela influente família Médici. O conjunto simboliza o poder marítimo e a influência política de Florença durante o período renascentista.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes