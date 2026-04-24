Cartão ouro de Trump: como funciona o visto milionário para morar nos EUA

O governo de Donald Trump aprovou o primeiro "cartão ouro", visto que concede residência legal nos EUA mediante o pagamento de US$ 1 milhão - (crédito: AFP)

O governo de Donald Trump anunciou durante uma audiência no Congresso nesta quinta-feira (23/4) a aprovação do primeiro visto chamado de “cartão ouro”. O novo projeto permite que estrangeiros consigam um visto para viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, com o custo de US$ 1 milhão por pessoa.

A informação foi confirmada pelo secretário de Comércio Howard Lutnick. Em dezembro do ano passado, o secretário afirmou que em poucos dias da venda desse visto, o governo teria recebido um volume de intenções de vendas equivalente a US$ 1,3 bilhão.

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Embora centenas de pessoas estejam na fila para análise do visto, apenas uma pessoa recebeu autorização no momento. O visto promete ser uma espécie de “green card turbinado”, além do custo mínimo exigido de U$ 1 milhão, o candidato também paga por uma taxa de processamento para analise do pedido, no valor de US$ 15 mil, não reembolsável e que segundo o governo, envolve um processo rigoroso de verificação.

Segundo o presidente, a proposta seria para atrair estrangeiros ricos e impulsionar a economia dos EUA. A proposta também prevê a substituição do tradicional programa que está em vigor há décadas, o EB-5, que concede residência a estrangeiros que investem cerca de US$1 milhão em empresas nos Estados Unidos e geram ao menos 10 empregos.

O modelo também permite que empresas invistam até US$ 2 milhões para a contratação de trabalhadores estrangeiros, mediante o pagamento de encargos extras, sendo de US$ 2 milhões por funcionário, e uma taxa de manutenção anual de 1%. A iniciativa surge em meio a uma política migratória rígida, marcada por operações frequentes conduzidas pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Vale ressaltar que além do custo alto para tirar o visto, isso não é suficiente. O governo exige que o candidato comprove os níveis de EB-1A, que são dadas a pessoas com habilidades extraordinárias em ciências, artes, educação, negócios ou atletismo, como CEOs de grandes empresas, cientistas renomados e atletas de elite. Ou, EB-2 NIW, profissionais cujo trabalho seja considerado de interesse para os EUA.

Como obter o Gold Card (passo a passo):

Cadastro inicial: Acesse o site oficial, preencha seus dados básicos e manifeste interesse. Pagamento da taxa: Pague a taxa de US$ 15 mil (não reembolsável). Criação de conta: Crie seu perfil no sistema migratório para acompanhar o processo. Análise de elegibilidade: Comprove que atende aos critérios (EB-1 ou EB-2 NIW). Comprovação financeira: Envie documentos que provem a origem legal do dinheiro. Checagem de segurança: Passe pela verificação de antecedentes (FBI e outros órgãos). Investimento/transferência: Após aprovação, faça o aporte exigido (até US$ 2 milhões). Petição final: Envie a solicitação oficial do visto. Aprovação: Receba o Trump Gold Card e passe a viver e trabalhar nos EUA.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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