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ESTADOS UNIDOS

Cartão ouro de Trump: como funciona o visto milionário para morar nos EUA

Secretário de Comércio Howard Lutnick, confirmou que centenas de estrangeiros estão na fila, mas apenas uma pessoa foi autorizada até agora, por conta do processo rigoroso de verificação

O governo de Donald Trump aprovou o primeiro
O governo de Donald Trump aprovou o primeiro "cartão ouro", visto que concede residência legal nos EUA mediante o pagamento de US$ 1 milhão - (crédito: AFP)

O governo de Donald Trump anunciou durante uma audiência no Congresso nesta quinta-feira (23/4) a aprovação do primeiro visto chamado de “cartão ouro”. O novo projeto permite que estrangeiros consigam um visto para viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, com o custo de US$ 1 milhão por pessoa.

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A informação foi confirmada pelo secretário de Comércio Howard Lutnick. Em dezembro do ano passado, o secretário afirmou que em poucos dias da venda desse visto, o governo teria recebido um volume de intenções de vendas equivalente a US$ 1,3 bilhão. 

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Embora centenas de pessoas estejam na fila para análise do visto, apenas uma pessoa recebeu autorização no momento. O visto promete ser uma espécie de  “green card turbinado”, além do custo mínimo exigido de U$ 1 milhão, o candidato também paga por uma taxa de processamento para analise do pedido, no valor de US$ 15 mil, não reembolsável e que segundo o governo, envolve um processo rigoroso de verificação.

Segundo o presidente, a proposta seria para atrair estrangeiros ricos e impulsionar a economia dos EUA. A proposta também prevê a substituição do tradicional programa que está em vigor há décadas, o EB-5, que concede residência a estrangeiros que investem cerca de US$1 milhão em empresas nos Estados Unidos e geram ao menos 10 empregos. 

O modelo também permite que empresas invistam até US$ 2 milhões para a contratação de trabalhadores estrangeiros, mediante o pagamento de encargos extras, sendo de US$ 2 milhões por funcionário, e uma taxa de manutenção anual de 1%. A iniciativa surge em meio a uma política migratória rígida, marcada por operações frequentes conduzidas pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Vale ressaltar que além do custo alto para tirar o visto, isso não é suficiente. O governo exige que o candidato comprove os níveis de EB-1A, que são dadas a pessoas com habilidades extraordinárias em ciências, artes, educação, negócios ou atletismo, como CEOs de grandes empresas, cientistas renomados e atletas de elite. Ou, EB-2 NIW, profissionais cujo trabalho seja considerado de interesse para os EUA. 

Como obter o Gold Card (passo a passo):

  1. Cadastro inicial: Acesse o site oficial, preencha seus dados básicos e manifeste interesse.

  2. Pagamento da taxa: Pague a taxa de US$ 15 mil (não reembolsável).

  3. Criação de conta: Crie seu perfil no sistema migratório para acompanhar o processo.

  4. Análise de elegibilidade: Comprove que atende aos critérios (EB-1 ou EB-2 NIW).

  5. Comprovação financeira: Envie documentos que provem a origem legal do dinheiro.

  6. Checagem de segurança: Passe pela verificação de antecedentes (FBI e outros órgãos).

  7. Investimento/transferência: Após aprovação, faça o aporte exigido (até US$ 2 milhões).

  8. Petição final: Envie a solicitação oficial do visto.

  9. Aprovação: Receba o Trump Gold Card e passe a viver e trabalhar nos EUA.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 24/04/2026 17:25
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