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TRAGÉDIA

Caçador morre pisoteado por elefantes em safári na África

Americano acumulava troféus de caça e foi atacado por grupo de fêmeas com filhotes no Gabão

Expedição seguia regras locais e fazia parte de um sistema de licenças que permite a caça controlada - (crédito: Reprodução)
Expedição seguia regras locais e fazia parte de um sistema de licenças que permite a caça controlada - (crédito: Reprodução)

O empresário americano Ernie Dosio, de 75 anos, foi pisoteado por elefantes após um encontro inesperado com um grupo de animais durante a expedição em um safári no Gabão, localizado na África central.

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O caso ocorreu em 18 de abril em uma área de floresta densa na região de Lopé, onde Dosio caminhava acompanhado de um guia profissional. Os dois buscavam espécies específicas de caça quando se depararam com cinco elefantes fêmeas que estavam com filhotes.

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O guia foi atingido primeiro e ficou ferido. Sem conseguir conter o avanço dos animais, Dosio acabou derrubado e esmagado. Mesmo armado, ele não conseguiu escapar.

Ao longo de décadas, Dosio construiu uma vida ligada à caça esportiva e participou de expedições envolvendo animais de grande porte, como leões e búfalos. Ele também mantinha uma coleção de troféus em casa, com cabeças de animais e outros registros das caçadas.

A expedição no Gabão seguia regras locais e fazia parte de um sistema de licenças que permite a caça controlada de determinadas espécies. No país, esse tipo de atividade é frequentemente associado a políticas de conservação e manejo da fauna.

Com cerca de 50 mil elefantes da floresta, o Gabão concentra a maior parte da população mundial da espécie. Esses animais vivem em áreas fechadas e podem reagir com agressividade quando percebem ameaça, especialmente na presença de filhotes.

O corpo de Dosio deve ser levado de volta aos Estados Unidos, onde ele vivia, com apoio de autoridades locais.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 24/04/2026 17:20 / atualizado em 24/04/2026 17:25
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