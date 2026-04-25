Guerra no Irã mais longe de desfecho: acompanhe as atualizações do conflito

Mulheres posam em frente a um cartaz com retratos do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei (C), do falecido aiatolá Ruhollah Khomeini (E) e do novo líder supremo Mojtaba Khamenei, em uma rua de Teerã, em 12 de abril de 2026 - (crédito: ATTA KENARE / AFP)

A Guarda Revolucionária do Irã declarou, neste sábado (25), que o controle do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o transporte de hidrocarbonetos, é a "estratégia definitiva" de Teerã em sua guerra contra os Estados Unidos.

"Controlar o Estreito de Ormuz e manter o consequente efeito dissuasório sobre os Estados Unidos e seus aliados na região é a estratégia definitiva da República Islâmica do Irã", declarou a Guarda Revolucionária em um comunicado publicado em seu canal no Telegram. Enquanto isso, Trump cancelou a viagem de enviados dos Estados Unidos ao Irã.

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Veja as últimas atualizações do conflito:

Paquistão segue empenhado em seu papel de mediador entre EUA e Irã

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse que o seu país "segue comprometido a servir como um facilitador honesto e sincero, trabalhando incansavelmente para promover uma paz duradoura e uma estabilidade permanente na região", apesar do colapso de uma nova rodada de conversas.



Netanyahu ordena atacar duramente o Hezbollah no Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou ao Exército atacar o grupo libanês Hezbollah, aliado do Irã, depois do que as forças armadas consideram violações do cessar-fogo acordado.

Trump sustenta que negociadores iranianos podem procurá-lo 'quando quiserem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinalou que os negociadores iranianos podem entrar em contato com Washington "quando quiserem", após cancelar a viagem de seus enviados ao Paquistão para as negociações de paz com o Irã.

Trump afirma que 'ninguém sabe' quem manda no Irã

Trump afirmou que não está claro quem manda no Irã. "Há uma enorme luta interna e confusão no seio de sua 'liderança'. Ninguém sabe quem está no comando, incluindo eles mesmos", apontou.

Chanceler iraniano questiona seriedade de Washington

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que ainda restava saber se os Estados Unidos estavam "realmente falando sério" sobre diplomacia.

Presidente pede aos iranianos que economizem eletricidade

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu à população do país que economize energia elétrica, alertando que, embora não haja escassez no momento, Estados Unidos e Israel tentam semear o "descontentamento" entre os iranianos.

Trump cancela viagem de seus negociadores ao Paquistão...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cancelou a viagem de seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, para realizar negociações com o Irã no Paquistão sobre o fim da guerra, informou à Fox News.

... Mas afirma que isso não significa retomar a guerra

Trump afirmou que o cancelamento da viagem de seus enviados a Islamabad para negociações não significa automaticamente a retomada da guerra com o Irã, apesar do revés nas negociações de paz. Questionado se o cancelamento significava a retomada da guerra, Trump disse ao meio de informação Axios: "Não. Não significa isso. Ainda não pensamos a respeito."

Controlar o Estreito de Ormuz é a 'estratégia definitiva' do Irã

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o controle do Estreito de Ormuz, uma passagem estratégica vital para o abastecimento mundial de petróleo e gás, constitui a "estratégia definitiva" de Teerã em seu conflito com os Estados Unidos.

Navio caça-minas alemão

A Alemanha enviará em breve um navio caça-minas ao Mediterrâneo para uma possível missão no Estreito de Ormuz, após o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, disse à AFP uma porta-voz do Ministério da Defesa do país europeu.

'Salvar a própria pele'

Os Estados Unidos "estão buscando uma saída que lhes permita salvar a própria pele e escapar do atoleiro da guerra em que se meteram", disse um porta-voz do Ministério da Defesa do Irã.

Irã ameaça reagir se bloqueio americano continuar

O comando das forças armadas iranianas ameaçou os Estados Unidos com uma resposta militar caso persista o bloqueio aos portos da República Islâmica.

Ataques israelenses matam 6 pessoas no Líbano

Bombardeios israelenses mataram seis pessoas no Líbano, apesar de um frágil cessar-fogo prorrogado esta semana na guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah, anunciou o governo libanês.

Irã executa homem por cooperação com Israel

Um homem condenado por colaborar com o serviço secreto israelense durante os protestos de rua no início deste ano foi executado no Irã, anunciou o Judiciário.