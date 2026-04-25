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EUA autoriza Venezuela a pagar pela defesa de Maduro

Sanções internacionais impediam que o Estado venezuelano arcasse com advogados

Líder chavista foi sequestrado em janeiro por militares norte-americanos - (crédito: Federico PARRA / AFP)
Líder chavista foi sequestrado em janeiro por militares norte-americanos - (crédito: Federico PARRA / AFP)

O governo dos Estados Unidos autorizou a Venezuela a pagar os honorários da defesa do presidente deposto, Nicolás Maduro, que está preso em Nova York sob acusações de tráfico de drogas, segundo um documento judicial. 

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O Departamento do Tesouro permitirá que "os advogados da defesa recebam pagamentos do governo da Venezuela sob certas condições", escreveu o procurador de Nova York, Jay Clayton, ao juiz encarregado do caso, Alvin Hellerstein, em uma carta datada de sexta-feira. 

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Até então, o governo dos EUA impedia o Estado venezuelano de arcar com os honorários dos advogados de Maduro devido às sanções internacionais contra o país.

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Por AFP
postado em 25/04/2026 17:21
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