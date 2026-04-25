Trump afirma que atirador foi detido por agentes de segurança

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou, nas redes sociais, que o suspeito responsável pelos tiros disparados durante um jantar em Washington foi detido. Ainda não se sabe a identidade e nem a motivação do atirador.
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“O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais”, publicou.
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Trump participava de um jantar no Hotel Hilton, próximo à Casa Branca, quando tiros foram ouvidos no local e o republicano foi escoltado às pressas por agentes de segurança. Não há informações sobre feridos.
Agências internacionais apontam que testemunhas ouviram vários disparos e sons de explosões. Os tiros teriam sido disparados do lado de fora do salão de convenções. Segundo a CNN, o atirador está vivo e sob custódia.