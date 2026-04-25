InícioMundo
Tiros em Washington

Trump afirma que atirador foi detido por agentes de segurança

Disparos foram feitos do lado de fora do salão de convenções do Hotel Hilton, em Washington

Ainda não há informações sobre a identidade ou motivações do suspeito - (crédito: AFP)
Ainda não há informações sobre a identidade ou motivações do suspeito - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou, nas redes sociais, que o suspeito responsável pelos tiros disparados durante um jantar em Washington foi detido. Ainda não se sabe a identidade e nem a motivação do atirador.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “DEIXÁSSEMOS O SHOW CONTINUAR”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais”, publicou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Trump participava de um jantar no Hotel Hilton, próximo à Casa Branca, quando tiros foram ouvidos no local e o republicano foi escoltado às pressas por agentes de segurança. Não há informações sobre feridos.

Agências internacionais apontam que testemunhas ouviram vários disparos e sons de explosões. Os tiros teriam sido disparados do lado de fora do salão de convenções. Segundo a CNN, o atirador está vivo e sob custódia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Tags

Por Junio Silva
postado em 25/04/2026 23:24
SIGA
x