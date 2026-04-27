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ORIENTE MÉDIO

Ataque americano contra embarcação no Pacífico deixa três mortos

Ação no Pacífico faz parte de ofensiva ampliada dos EUA contra rotas do narcotráfico; operações acumulam ao menos 185 mortos e levantam questionamentos sobre legalidade e possíveis execuções extrajudiciais

Pessoas em frente ao navio-tanque de petróleo/produtos químicos Texas Voyager, ancorado no Oceano Pacífico, próximo à refinaria da Chevron em El Segundo - (crédito: AFP)
Pessoas em frente ao navio-tanque de petróleo/produtos químicos Texas Voyager, ancorado no Oceano Pacífico, próximo à refinaria da Chevron em El Segundo - (crédito: AFP)

Três pessoas morreram em um ataque de forças dos Estados Unidos contra uma embarcação "envolvida em operações de narcotráfico" no Oceano Pacífico, informou o Exército americano. 

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O ataque — o mais recente de dezenas de ações similares nos últimos meses — eleva o número de mortos na campanha americana a pelo menos 185, segundo uma contagem da AFP. 

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Como em casos anteriores, o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou na rede social X que a embarcação atingida era "operada por organizações designadas como terroristas" e os "serviços de inteligência confirmaram que transitava por rotas conhecidas do narcotráfico".

O governo de Donald Trump não apresentou evidências de que as embarcações atacadas desde setembro estavam envolvidas no tráfico de drogas, o que provoca um debate sobre a legalidade das operações. 

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques poderiam constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 27/04/2026 07:28
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