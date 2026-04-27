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Ataque a Trump em 2024: como o episódio impactou as eleições americanas

Análise retrospectiva do atentado de julho de 2024, que influenciou a disputa presidencial e culminou com o retorno de Trump à Casa Branca.

Trump explorou o incidente para reforçar sua imagem de líder da
Trump explorou o incidente para reforçar sua imagem de líder da "lei e da ordem", prometendo uma postura mais rígida contra a criminalidade - (crédito: AFP)

O atentado contra o então candidato Donald Trump durante um comício em 13 de julho de 2024 reconfigurou o cenário das eleições presidenciais americanas daquele ano. O episódio gerou uma onda de reações globais e levantou, à época, questões sobre o rumo da disputa pela Casa Branca, que culminaria com a vitória de Trump em novembro.

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Uma das principais consequências imediatas foi o aumento na popularidade de Trump. Eleitores indecisos passaram a vê-lo como uma vítima da polarização política, gerando um sentimento de simpatia que, segundo analistas, se converteu em votos. O evento criou um efeito de união em torno do então candidato, fortalecendo sua base e atraindo novos apoiadores.

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O debate sobre segurança pública e o porte de armas, temas caros ao eleitorado republicano, também ganhou força. Trump explorou o incidente para reforçar sua imagem de líder da "lei e da ordem", prometendo uma postura mais rígida contra a criminalidade. A discussão desviou o foco de outros assuntos que, na época, poderiam ser desfavoráveis à sua campanha.

Impactos na campanha e na segurança

Para a campanha do então presidente Joe Biden, o desafio foi delicado. Qualquer tentativa de politizar o ataque seria vista como oportunismo e poderia gerar uma reação negativa do eleitorado. A estratégia adotada por sua equipe foi a de condenar firmemente a violência, buscando não dar margem para acusações de que estariam se beneficiando politicamente da situação.

Outra mudança prática envolveu a segurança dos candidatos. O Serviço Secreto, responsável pela proteção de figuras políticas, intensificou seus protocolos. Isso resultou em eventos de campanha menores e mais controlados, alterando a dinâmica de contato direto com os eleitores, uma tradição na política dos Estados Unidos.

Essa nova realidade logística limitou a capacidade de ambos os candidatos de realizar grandes comícios, o que impactou diretamente a mobilização de suas bases. A segurança reforçada transformou não apenas a agenda, mas também a mensagem transmitida ao público, com a estabilidade e a ordem se tornando temas ainda mais centrais na reta final da campanha de 2024.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/04/2026 11:26 / atualizado em 27/04/2026 11:27
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