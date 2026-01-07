InícioMundo
ESTADOS UNIDOS

Governo Trump lança site com versão sobre ataque ao Capitólio

Página que que celebra o perdão dado aos envolvidos, reescreve os fatos e descreve os invasores como "patrióticos"

O ataque de 6 de janeiro de 2021 envolveu os apoiadores de Trump, que tentaram interromper a certificação dos votos do Colégio Eleitoral após as eleições presidenciais de 2020
O ataque de 6 de janeiro de 2021 envolveu os apoiadores de Trump, que tentaram interromper a certificação dos votos do Colégio Eleitoral após as eleições presidenciais de 2020 - (crédito: Jim Watson/ AFP)

O governo do presidente Donald Trump lançou, nesta terça-feira (6/1), um site oficial que apresenta uma versão contestada dos acontecimentos do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, ocorrido em 6 de janeiro de 2021. Hospedado no domínio da Casa Branca, a página foi publicada no mesmo dia em que se completam cinco anos da invasão. 

De acordo com o conteúdo oficial, intitulado January 6: A Date Which Will Live in Infamy, o governo busca “corrigir um erro histórico” ao retratar os participantes da invasão ao Capitólio como “protestantes patrióticos e pacíficos”, que teriam sido injustamente perseguidos pelo sistema de justiça após o evento. O texto alega que eles foram “alvos de um sistema judicial instrumentalizado” para exagerar a natureza das ações no dia. 

Um dos pontos centrais da narrativa do site são os perdões concedidos por Trump a participantes do ataque, logo após assumir novamente a presidência em janeiro de 2025. Ele concedeu indultos a cerca de 1.600 pessoas que enfrentaram acusações relacionadas ao episódio. O site afirma que Trump tomou “medidas decisivas” para conceder as comutações no seu retorno, ato descrito como reparador de uma "injustiça histórica".

 

Donald Trump lançou, nesta terça-feira (6/1), um site oficial que apresenta uma versão contestada dos acontecimentos do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, intitulado "January 6: A Date Which Will Live in Infamy".
Donald Trump lançou, nesta terça-feira (6/1), um site oficial que apresenta uma versão contestada dos acontecimentos do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, intitulado "January 6: A Date Which Will Live in Infamy". (foto: Reprodução/ Casa Branca)

A página oficial também acusa líderes da oposição (Partido Democrata) em especial a então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de terem promovido uma narrativa falsa sobre o que aconteceu e de falharem na segurança do Capitólio. 

Além disso, o conteúdo do site culpa a Capitol Police (polícia do Capitólio) por “escalonar tensões”, ao invés de focar na participação violenta de manifestantes contra as barreiras e agentes. 

O ataque de 6 de janeiro de 2021 envolveu os apoiadores de Trump, que tentaram interromper a certificação dos votos do Colégio Eleitoral após as eleições presidenciais de 2020, que confirmou a vitória de Joe Biden. Na época, a invasão resultou em confrontos com a polícia, agentes feridos e mortes.

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 07/01/2026 13:52
