Suécia anuncia descoberta de navio naufragado no século XVI

A Suécia anunciou, nesta terça-feira (28/4), a descoberta de um naufrágio do século XVI em sua costa que fornece "informações históricas e arqueológicas únicas".
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Acredita-se que o navio tenha sido construído no final do século XVI, o que o tornaria mais antigo que o emblemático navio de guerra sueco do século XVII, o Vasa, exposto em Estocolmo.
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Um barco da Marinha encontrou os destroços durante manobras militares no fim de 2025, no estreito de Kalmar, no mar Báltico.
Foram analisados os anéis da madeira utilizada e "os resultados indicam que o navio foi construído no final do século XVI", afirmou a Administração do Condado de Kalmar em um comunicado.
"O naufrágio tem um importante valor histórico e cultural", declarou o especialista Daniel Tedenlind no comunicado.
O naufrágio está sob proteção, vigiado pela guarda costeira, e foi declarado monumento histórico. Não é permitido mergulhar, pescar nem fundear nas proximidades da área.
Graças à combinação única do mar Báltico de água salobra, frio, escuro e baixo nível de oxigênio, muitas embarcações de madeira naufragadas se conservam em bom estado.
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