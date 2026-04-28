Suécia anuncia descoberta de navio naufragado no século XVI

Suécia - A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século X, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes. - (crédito: Unif por Pixabay )

A Suécia anunciou, nesta terça-feira (28/4), a descoberta de um naufrágio do século XVI em sua costa que fornece "informações históricas e arqueológicas únicas".

Acredita-se que o navio tenha sido construído no final do século XVI, o que o tornaria mais antigo que o emblemático navio de guerra sueco do século XVII, o Vasa, exposto em Estocolmo.

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Um barco da Marinha encontrou os destroços durante manobras militares no fim de 2025, no estreito de Kalmar, no mar Báltico.

Foram analisados os anéis da madeira utilizada e "os resultados indicam que o navio foi construído no final do século XVI", afirmou a Administração do Condado de Kalmar em um comunicado.

"O naufrágio tem um importante valor histórico e cultural", declarou o especialista Daniel Tedenlind no comunicado.

O naufrágio está sob proteção, vigiado pela guarda costeira, e foi declarado monumento histórico. Não é permitido mergulhar, pescar nem fundear nas proximidades da área.

Graças à combinação única do mar Báltico de água salobra, frio, escuro e baixo nível de oxigênio, muitas embarcações de madeira naufragadas se conservam em bom estado.