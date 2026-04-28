Passaportes nos Estados Unidos passarão a ter rosto e assinatura de Trump

Os passaportes de cidadãos norte-americanos passarão a ser emitidos com uma ilustração do rosto do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A confirmação foi feita pelo Departamento de Estado dos EUA, nesta terça-feira (28/4). A mudança será implementada em alusão ao aniversário de 250 anos da independência do país
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A primeira veiculação da notícia foi feita pela emissora americana Fox News. Em seguida, foi confirmada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, por meio de postagem nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A edição comemorativa do documento trará uma ilustração do presidente. O desenho será baseado no retrato oficial do republicano como chefe do Executivo. A arte ainda trará uma assinatura do mandatário, em dourado, enquanto, ao fundo, serão colocadas bandeira dos EUA e a Declaração de Independência.
Já a contracapa terá outra ilustração da bandeira do país, mas em dourado. No entanto, ao invés da versão atual da bandeira, portadora de 50 estrelas no retângulo azul, o desenho portará o modelo antigo do lábaro. Mais precisamente, o de 1777. Naquela época, eram apenas 13 estrelas, que representavam as 13 colônias originais do território. No desenho do passaporte, as 13 estrelas serão acompanhadas pelo número 250.
Veja a edição especial do passaporte dos Estados Unidos:
O Departamento de Estado também confirmou que um número limitado de versões comemorativas com o rosto de Trump será lançado. O documento, na prática, não terá diferenças em relação ao modelo comum, seja em relação a recursos, quanto no tempo de validade.
Saiba Mais
- Mundo 'Trabalho mais perigoso do mundo': o cientista que percorre o labirinto radioativo de Chernobyl
- Mundo Trump é flagrado com 'mão boba' em Melania durante recepção ao rei Charles III
- Mundo O que Jorge Messias pensa sobre STF, big techs e tamanho do Estado
- Mundo De 'Bessias' da Lava Jato a evangélico indicado ao STF: a trajetória de Jorge Messias
- Mundo Edith Eger, autora e sobrevivente de Auschwitz, morre aos 98 anos
- Mundo Há 80 anos, fim de Mussolini marcava queda do fascismo na Itália