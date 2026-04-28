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Passaportes nos Estados Unidos passarão a ter rosto e assinatura de Trump

Segundo confirmou governo do país, ilustração do republicano estará na capa interna do documento, em alusão ao aniversário de 250 anos da independência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Jim Watson/AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Jim Watson/AFP)

Os passaportes de cidadãos norte-americanos passarão a ser emitidos com uma ilustração do rosto do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A confirmação foi feita pelo Departamento de Estado dos EUA, nesta terça-feira (28/4). A mudança será implementada em alusão ao aniversário de 250 anos da independência do país

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A primeira veiculação da notícia foi feita pela emissora americana Fox News. Em seguida, foi confirmada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, por meio de postagem nas redes sociais. 

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A edição comemorativa do documento trará uma ilustração do presidente. O desenho será baseado no retrato oficial do republicano como chefe do Executivo. A arte ainda trará uma assinatura do mandatário, em dourado, enquanto, ao fundo, serão colocadas bandeira dos EUA e a Declaração de Independência. 

Já a contracapa terá outra ilustração da bandeira do país, mas em dourado. No entanto, ao invés da versão atual da bandeira, portadora de 50 estrelas no retângulo azul, o desenho portará o modelo antigo do lábaro. Mais precisamente, o de 1777. Naquela época, eram apenas 13 estrelas, que representavam as 13 colônias originais do território. No desenho do passaporte, as 13 estrelas serão acompanhadas pelo número 250.  

Veja a edição especial do passaporte dos Estados Unidos: 

Passaportes nos Estados Unidos passarão a ter rosto e assinatura de Trump
A versão comemorativa do passaporte dos EUA (foto: Departamento de Estado dos EUA)
 

O Departamento de Estado também confirmou que um número limitado de versões comemorativas com o rosto de Trump será lançado. O documento, na prática, não terá diferenças em relação ao modelo comum, seja em relação a recursos, quanto no tempo de validade.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 28/04/2026 20:10
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