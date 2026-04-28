Trump é flagrado com 'mão boba' em Melania durante recepção ao rei Charles III

Um momento informal durante um evento oficial na Casa Branca acabou roubando a atenção do público nesta terça-feira (28/4). O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fotografado fazendo um gesto interpretado por internautas como uma “mão boba” na primeira-dama, Melania Trump, durante a recepção ao monarca britânico Charles III.
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A cerimônia ocorreu no Jardim Sul da Casa Branca, em Washington, e fazia parte da visita oficial do rei ao país, acompanhado da rainha Camilla. O encontro seguiu o protocolo diplomático, com honras formais, discursos e a presença de autoridades. Fotógrafos e jornalistas que cobriam o evento afirmaram ter registrado o momento em que Trump teria dado um leve “tapinha” em sua esposa.
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Apesar da repercussão, a Casa Branca não se manifestou oficialmente sobre o episódio até o momento. O restante da agenda seguiu normalmente, com Trump destacando em seu discurso a relação histórica entre Estados Unidos e Reino Unido, além de mencionar suas raízes familiares escocesas.
Além dessa atitude, Trump foi criticado pelo chamado "aperto de mão de urso" ao cumprimentar o monarca britânico, gesto que incluiu toques físicos considerados uma quebra do protocolo real tradicional. Nas redes sociais, internautas apontaram um "aparente desconforto" de Charles, com muitos descrevendo a cena como uma tentativa do rei de "se livrar" da mão do presidente.
King Charles absolutely crushes Donald Trump in a handshake battle. pic.twitter.com/FPFZQapGxW— James Melville ???? (@JamesMelville) April 28, 2026
Por outro lado, houve quem interpretasse o episódio de forma mais simples. “Este é apenas um aperto de mão básico do Trump. Ele acredita no velho ditado do aperto de mão firme, certo ou errado, e Charles obviamente também acredita nisso. Esses caras apertam as mãos assim o tempo todo”, escreveu um internauta.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
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