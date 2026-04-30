Brasileiros são capturados por Israel em missão humanitária para Gaza

Crianças buscam água potável no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza, em 28 de abril de 2026. A maioria dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada, muitas vezes repetidamente, pela guerra que começou com o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Com famílias deslocadas vivendo em acampamentos de tendas, pairam sérias preocupações sobre suas condições de vida. (Foto de Eyad Baba / AFP) - (crédito: AFP)

Quatro brasileiros foram detidos por forças de Israel durante uma tentativa de envio de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. A interceptação ocorreu na quarta-feira (29/4), em águas do mar Mediterrâneo próximas à ilha de Creta, na Grécia, segundo informações divulgadas por organizadores da missão.

O grupo fazia parte de uma flotilha internacional composta por dezenas de embarcações e mais de 200 ativistas. A iniciativa tinha como objetivo levar suprimentos ao território palestino, que enfrenta restrições de acesso em meio ao conflito na região.

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Entre os brasileiros detidos estão Thiago Ávila, Amanda Coelho Marzall, Leandro Lanfredi de Andrade e Thainara Rogério. Também foi confirmada a prisão de Mandi Coelho, estudante da USP e pré-candidata a deputada federal pelo PSTU.

Outros brasileiros que participavam, como Ariadne Telles, Beatriz Moreira, Lisi Proença e Lucas Gusmão, estavam em embarcações redirecionadas para Creta, na Grécia, e não foram detidos.

A flotilha havia partido de Catânia, no sul da Itália, poucos dias antes, com destino à costa de Gaza. Segundo os relatos, a abordagem ocorreu fora das águas territoriais israelenses, o que levou a organização responsável a questionar a legalidade da ação com base em normas do direito internacional.

Após a interceptação, os ativistas detidos foram levados em navios militares para o porto de Ashdod, no sul de Israel. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as condições de saúde dos brasileiros nem sobre eventuais acusações formais.

Os organizadores da missão afirmam que houve uso de força durante a operação e relatam danos a embarcações, além de interrupções nos sistemas de comunicação. Parte dos participantes conseguiu evitar a interceptação e permanece em áreas próximas à costa grega.

A ação ocorre em meio ao bloqueio à Faixa de Gaza, mantido por Israel há anos com o argumento de segurança. Até agora, autoridades da Grécia não confirmaram ter sido notificadas previamente sobre a interceptação.

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo