Ataque a tiros em festa deixa pelo menos 13 feridos em Oklahoma

Vítimas do tiroteio foram encaminhadas para vários hospitais da região - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um tiroteio durante uma festa em um lago próximo a Oklahoma City, nos Estados Unidos, deixou ao menos 13 pessoas feridas, que foram socorrida e encaminhadas para hospitais da região, segundo a polícia e autoridades de saúde locais.

A porta-voz da polícia de Edmond, Emily Ward, informou que as autoridades receberam relatos de disparos por volta das 21h deste domingo (3/5), pelo horário local, durante uma festa nas proximidades do Lago Arcadia. Ninguém foi preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Trata-se, obviamente, de uma situação muito preocupante, e entendemos a apreensão do público e dos envolvidos. Estamos trabalhando intensamente para identificar os suspeitos", disse.

"Estamos percorrendo toda a região metropolitana, conversando com vítimas e testemunhas", acrescentou Ward.

Dez feridos estão internados no Integris Health Baptist Medical Center, em Oklahoma City, e outros três no Integris Health Edmond Hospital, de acordo com um porta-voz da rede hospitalar.

Embora a polícia não tenha divulgado detalhes sobre a festa, um panfleto que circulou nas redes sociais após o tiroteio indicava a realização de um evento chamado "Sunday Funday" na região do lago na noite de domingo.

O Lago Arcadia, a cerca de 21 quilômetros ao norte de Oklahoma City, é um reservatório artificial utilizado para controle de enchentes e também um destino popular de lazer, com atividades como pesca, passeios de barco, piqueniques e camping. Ele fica em Edmond, subúrbio com cerca de 100 mil habitantes.

Há 40 anos, a cidade foi cenário de um dos mais letais tiroteios em locais de trabalho da história dos Estados Unidos. Em 20 de agosto de 1986, o carteiro Patrick Sherrill abriu fogo contra colegas, matando 14 pessoas antes de tirar a própria vida.