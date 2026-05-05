Fazendeiro acusa DJ de matar 140 galinhas com som alto

Um caso inusitado chamou atenção das autoridades locais em Uttar Pradesh, na Índia, após um fazendeiro denunciar o DJ Kavi Yadav por matar suas 140 galinhas com o volume alto do som. Segundo o indiano Sabir Ali, o episódio aconteceu durante a procissão de casamento que passou em frente a fazenda em que mora.
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De acordo com o relato, o cortejo atravessou a vila durante a noite do dia 25 de abril, por volta das 21h30. O fazendeiro afirma que o barulho alto assustou as aves, provando uma reação que teria resultado na morte dos animais: "O volume era tão alto que as galinhas entraram em pânico e morreram”, disse ele em depoimento citado pelo jornal britânico Metro.
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O caso está sendo investigado pela polílicia local, que vai buscar determinar se houve violação das leis de controle de ruído e se realmente há relação direta entre o som alto e a morte das galinhas. Os peritos devem analisar as condições das aves e reconstituir os acontecimentos para verificar se houve um estresse generalizado provocado pelo barulho, que de fato levou ao desfecho fatal.
Especialistas apontam que ruídos extremos podem causar estresse severo em animais, especialmente aves, que são sensíveis a mudanças bruscas no ambiente. Ainda assim, a morte simultânea de um número tão elevado de galinhas levanta dúvidas e exige investigação detalhada. Até o momento, o DJ não se pronunciou publicamente sobre as acusações.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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