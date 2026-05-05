"Crocodilo voador": réptil que matou empresário é capturado

O animal foi abatido e içado para passar por uma autópsia, que encontrou restos mortais do empresário dentro do réptil - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Uma cena um tanto quanto inusitada tem circulado nas redes sociais. Trata-se do vídeo de um crocodilo-do-Nilo de quase 5m sendo içado por um helicóptero ao lado de um policial. O episódio marcou o fim das buscas pelo empresário Gabriel Batista, que acabou devorado pelo animal.

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Batista era dono de um hotel e bar na região de Komatipoort, na África do Sul. O empresário desapareceu depois de tentar atravessar uma ponte baixa durante uma enchente, deixando para trás um veículo Ford Ranger no rio infestado de crocodilos. As buscas pelo corpo de Batista já duravam cerca de quatro dias.

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As buscas contaram com mergulhadores, helicóptero e drones. No sábado (2/5), as equipes de busca avistaram um crocodilo de 4,5m com o estômago visivelmente estufado e com o comportamento aparentemente lento. O animal foi, então, abatido no Parque Nacional Kruger e içado pelo helicóptero.

Ao realizarem a necropsia do animal, a equipe de busca encontrou diferentes partes do corpo do empresário, incluindo os braços e mãos ainda com anéis. As autoridades realizaram também testes de DNA, que constataram que realmente se tratava de Batista.

Crocodilo-do-Nilo passando por autópsia (foto: Reprodução / Redes sociais)

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Além dos restos mortais do empresário, também foram encontrados outros seis pares de sapatos dentro da barriga do animal. As autoridades locais buscam agora entender se Batista se afogou no rio antes de ser devorado, ou se foi inicialmente atacado por crocodilo.

Diferentes calçados encontrados dentro do estômago do crocodilo-do-Nilo (foto: Reprodução / Redes sociais)

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca