InícioMundo
ÁFRICA DO SUL

"Crocodilo voador": réptil que matou empresário é capturado

Autoridades acreditam que o empresário foi atacado pelo réptil enquanto atravessava uma ponte em um local alagado

O animal foi abatido e içado para passar por uma autópsia, que encontrou restos mortais do empresário dentro do réptil - (crédito: Reprodução / Redes sociais)
O animal foi abatido e içado para passar por uma autópsia, que encontrou restos mortais do empresário dentro do réptil - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Uma cena um tanto quanto inusitada tem circulado nas redes sociais. Trata-se do vídeo de um crocodilo-do-Nilo de quase 5m sendo içado por um helicóptero ao lado de um policial. O episódio marcou o fim das buscas pelo empresário Gabriel Batista, que acabou devorado pelo animal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Batista era dono de um hotel e bar na região de Komatipoort, na África do Sul. O empresário desapareceu depois de tentar atravessar uma ponte baixa durante uma enchente, deixando para trás um veículo Ford Ranger no rio infestado de crocodilos. As buscas pelo corpo de Batista já duravam cerca de quatro dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As buscas contaram com mergulhadores, helicóptero e drones. No sábado (2/5), as equipes de busca avistaram um crocodilo de 4,5m com o estômago visivelmente estufado e com o comportamento aparentemente lento. O animal foi, então, abatido no Parque Nacional Kruger e içado pelo helicóptero.

Ao realizarem a necropsia do animal, a equipe de busca encontrou diferentes partes do corpo do empresário, incluindo os braços e mãos ainda com anéis. As autoridades realizaram também testes de DNA, que constataram que realmente se tratava de Batista.

Crocodilo-do-Nilo passando por autópsia
Crocodilo-do-Nilo passando por autópsia (foto: Reprodução / Redes sociais)

Além dos restos mortais do empresário, também foram encontrados outros seis pares de sapatos dentro da barriga do animal. As autoridades locais buscam agora entender se Batista se afogou no rio antes de ser devorado, ou se foi inicialmente atacado por crocodilo.

Diferentes calçados encontrados dentro do estômago do crocodilo-do-Nilo
Diferentes calçados encontrados dentro do estômago do crocodilo-do-Nilo (foto: Reprodução / Redes sociais)

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 05/05/2026 15:40
SIGA
x