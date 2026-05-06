Quem vem depois de Charles III? Confira a linha de sucessão em detalhes

A monarquia britânica mantém uma das linhas de sucessão mais acompanhadas do mundo. Do herdeiro direto até nomes menos conhecidos do público, a ordem segue regras atualizadas ao longo dos anos e mostra uma família que mistura tradição, mudanças e diferentes formas de viver a realeza.
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Hoje, os 15 nomes desenham não só quem pode ocupar o trono, mas também como será o futuro da coroa. A lista reúne figuras marcadas por tradição, afastamentos, escândalos e uma nova geração que cresce sob outros moldes.
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Confira os nomes que compõem a linha de sucessão ao trono britânico:
15º Príncipe Edward
Aos 62 anos, é o filho mais novo da rainha Elizabeth II e irmão de Charles III. Diferente dos irmãos mais velhos, sempre teve atuação mais discreta. Nos últimos anos, ganhou mais espaço institucional, assumindo compromissos oficiais após a saída de outros membros da família.
14º Ernest Brooksbank
Com 3 anos, é o filho caçula da Princesa Eugenie com Jack Brooksbank. Cresce longe da exposição da realeza, em uma tentativa dos pais de manter uma infância mais protegida.
13º August Brooksbank
Aos 5 anos, é o primogênito da princesa Eugenie. A família costuma dividir a vida entre o Reino Unido e outros países da Europa. Com a nova gravidez anunciada por Eugenie em 2026, um novo bebê será incluído na sucessão após o nascimento.
12º Princesa Eugenie
Aos 36 anos, a princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, vive afastada do rigor da monarquia, mas continua na linha de sucessão ao trono britânico. Casada desde 2018 com Jack Brooksbank, empresário ligado ao setor de vinhos e hospitalidade, construiu uma vida mais independente, conciliando carreira no mercado de arte com o engajamento em causas sociais.
11º Athena Mapelli Mozzi
Com cerca de 1 ano, é filha da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi, empresário italiano. A família vive em Londres, mas mantém parte da rotina em outras residências ligadas à aristocracia italiana. Sua infância vem sendo preservada com discrição, longe da exposição pública, em uma tentativa dos pais de garantir privacidade, ainda que sua presença na linha de sucessão represente a continuidade da nova geração da monarquia britânica.
10º Sienna Mapelli Mozzi
Com 5 anos, é a primogênita da princesa Beatrice e de Edoardo Mozzi. Diferente da irmã mais nova, Athena, que ainda vive os primeiros anos em total resguardo, já começa a representar a linhagem com maior simbolismo. Criada em Londres, sua infância é mantida em ambiente reservado, reflexo da escolha dos pais por preservar a vida familiar.
9º Princesa Beatrice
Com 38 anos, a princesa Beatrice, filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, construiu uma trajetória marcada pela discrição e pela busca de independência em relação ao núcleo central da monarquia. Formada em História e História da Arte, desenvolveu carreira no setor corporativo e financeiro, atuando em empresas de consultoria e tecnologia. Casada desde 2020 com Edoardo Mapelli Mozzi, empresário italiano, é mãe de duas meninas, Sienna e Athena, e vive entre Londres e propriedades ligadas à família do marido italiano. Embora nunca tenha desempenhado papel na realeza, mantém presença em eventos importantes e representa uma geração que equilibra tradição com vida profissional e familiar própria.
8º Príncipe Andrew
Aos 66 anos, é um dos nomes mais controversos da família real britânica. Filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, teve carreira militar de destaque na Marinha Real, chegando a participar da Guerra das Malvinas em 1982. No entanto, sua trajetória foi marcada por escândalos. Em 2020, foi afastado das funções públicas após denúncias de envolvimento no caso Jeffrey Epstein, o que abalou a imagem da monarquia. Apesar da pressão pública e das críticas constantes, continua na linha de sucessão, situação que mantém viva a discussão sobre o papel e os limites da monarquia.
7º Princesa Lilibet Diana
Com 5 anos, é filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, nascida na Califórnia, Estados Unidos. Seu nome carrega forte simbolismo, “Lilibet” era o apelido carinhoso da rainha Elizabeth II, enquanto “Diana” homenageia a avó paterna, a princesa de Gales. Cresce em um ambiente totalmente diferente do tradicional da realeza britânica, longe dos protocolos e da imprensa britânica devido a decisão dos pais de construir uma vida independente.
6º Príncipe Archie
Aos 7 anos, é o primogênito de Harry e Meghan. Também criado nos Estados Unidos, sua vida reflete a ruptura dos pais com a família real em 2020. Desde cedo, foi alvo da curiosidade da imprensa, mas os pais optaram por protegê-lo, evitando aparições públicas frequentes. Sua criação simboliza a tentativa de oferecer uma infância normal, longe das pressões da monarquia.
5º Príncipe Harry
Com 41 anos, protagonizou uma das maiores rupturas recentes da monarquia britânica. Filho caçula de Charles III e da princesa Diana, cresceu sob atenção da mídia, especialmente após a morte da mãe em 1997. Serviu no Exército britânico, incluindo missões no Afeganistão, e construiu imagem de príncipe engajado em causas sociais, como saúde mental e apoio a veteranos. Em 2020, ao lado de Meghan Markle, deixou as funções reais e se mudou para os Estados Unidos. Desde então, fez críticas públicas à família em entrevistas, livros e documentários, aprofundando questões internas e redefinindo seu papel como membro da realeza. Por muito tempo, foi considerado o “príncipe rebelde”, acumulando polêmicas por comportamentos fora do padrão esperado da monarquia.
4º Príncipe Louis
Aos 8 anos, é o filho mais novo de William e Kate. Apesar da pouca idade, já conquistou simpatia do público por momentos espontâneos em eventos oficiais, que frequentemente viralizam nas redes sociais. Sua imagem tende a humanizar a família real, mostrando uma versão mais descontraída em meio à rigidez dos protocolos.
3º Princesa Charlotte
Com 11 anos, é a segunda filha de William e Kate e representa uma mudança histórica na monarquia sendo a primeira princesa a não ser ultrapassada por um irmão mais novo na linha de sucessão, graças à alteração nas regras de primogenitura em 2013. Conhecida pela postura segura em público, já demonstra traços de liderança e carisma.
2º Príncipe George
Aos 13 anos, é o herdeiro direto após o pai, William. Desde cedo, acompanha os pais em cerimônias de Estado e eventos oficiais, sendo preparado para o papel de rei em um contexto mais moderno e conectado ao público. Sua educação é cuidadosamente planejada para equilibrar vida privada e responsabilidades futuras. Simboliza a transição da monarquia para uma nova geração.
1º Príncipe William
Com 44 anos, é o próximo na linha do trono. Filho mais velho de Charles III e da princesa Diana, carrega uma das histórias mais marcantes da família real, marcada pela perda da mãe em 1997 e pela exposição pública desde a juventude. Casado com Kate Middleton, construiu uma imagem de estabilidade e proximidade com o público. Hoje, busca projetar uma monarquia mais moderna e relevante, com foco em causas como saúde mental, meio ambiente e apoio a comunidades vulneráveis.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe