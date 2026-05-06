Quem vem depois de Charles III? Confira a linha de sucessão em detalhes

Rei Charles III, aos 77 anos, governa o Reino Unido. Tornou-se o monarca mais velho a assumir o trono britânico, após a morte da rainha Elizabeth II em 2022. - (crédito: Gareth Cattermole/POOL/AFP)

A monarquia britânica mantém uma das linhas de sucessão mais acompanhadas do mundo. Do herdeiro direto até nomes menos conhecidos do público, a ordem segue regras atualizadas ao longo dos anos e mostra uma família que mistura tradição, mudanças e diferentes formas de viver a realeza.

Hoje, os 15 nomes desenham não só quem pode ocupar o trono, mas também como será o futuro da coroa. A lista reúne figuras marcadas por tradição, afastamentos, escândalos e uma nova geração que cresce sob outros moldes.

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Confira os nomes que compõem a linha de sucessão ao trono britânico:



15º Príncipe Edward (foto: Reprodução/ The Royal Family)



15º Príncipe Edward

Aos 62 anos, é o filho mais novo da rainha Elizabeth II e irmão de Charles III. Diferente dos irmãos mais velhos, sempre teve atuação mais discreta. Nos últimos anos, ganhou mais espaço institucional, assumindo compromissos oficiais após a saída de outros membros da família.

14º Ernest Brooksbank (foto: Reprodução/ The Royal Family)



14º Ernest Brooksbank

Com 3 anos, é o filho caçula da Princesa Eugenie com Jack Brooksbank. Cresce longe da exposição da realeza, em uma tentativa dos pais de manter uma infância mais protegida.

13º August Brooksbank (foto: Reprodução/ The Royal Family)

13º August Brooksbank

Aos 5 anos, é o primogênito da princesa Eugenie. A família costuma dividir a vida entre o Reino Unido e outros países da Europa. Com a nova gravidez anunciada por Eugenie em 2026, um novo bebê será incluído na sucessão após o nascimento.

12º Princesa Eugenie (foto: Reprodução/ The Royal Family)

12º Princesa Eugenie

Aos 36 anos, a princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, vive afastada do rigor da monarquia, mas continua na linha de sucessão ao trono britânico. Casada desde 2018 com Jack Brooksbank, empresário ligado ao setor de vinhos e hospitalidade, construiu uma vida mais independente, conciliando carreira no mercado de arte com o engajamento em causas sociais.

11º Athena Mapelli Mozzi (foto: Reprodução/ The Royal Family)

11º Athena Mapelli Mozzi

Com cerca de 1 ano, é filha da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi, empresário italiano. A família vive em Londres, mas mantém parte da rotina em outras residências ligadas à aristocracia italiana. Sua infância vem sendo preservada com discrição, longe da exposição pública, em uma tentativa dos pais de garantir privacidade, ainda que sua presença na linha de sucessão represente a continuidade da nova geração da monarquia britânica.

10º Sienna Mapelli Mozzi (foto: Reprodução/ The Royal Family)

10º Sienna Mapelli Mozzi

Com 5 anos, é a primogênita da princesa Beatrice e de Edoardo Mozzi. Diferente da irmã mais nova, Athena, que ainda vive os primeiros anos em total resguardo, já começa a representar a linhagem com maior simbolismo. Criada em Londres, sua infância é mantida em ambiente reservado, reflexo da escolha dos pais por preservar a vida familiar.

9º Princesa Beatrice (foto: Reprodução/ The Royal Family)

9º Princesa Beatrice

Com 38 anos, a princesa Beatrice, filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, construiu uma trajetória marcada pela discrição e pela busca de independência em relação ao núcleo central da monarquia. Formada em História e História da Arte, desenvolveu carreira no setor corporativo e financeiro, atuando em empresas de consultoria e tecnologia. Casada desde 2020 com Edoardo Mapelli Mozzi, empresário italiano, é mãe de duas meninas, Sienna e Athena, e vive entre Londres e propriedades ligadas à família do marido italiano. Embora nunca tenha desempenhado papel na realeza, mantém presença em eventos importantes e representa uma geração que equilibra tradição com vida profissional e familiar própria.



8º Príncipe Andrew (foto: ADEK BERRY / AFP)



8º Príncipe Andrew

Aos 66 anos, é um dos nomes mais controversos da família real britânica. Filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, teve carreira militar de destaque na Marinha Real, chegando a participar da Guerra das Malvinas em 1982. No entanto, sua trajetória foi marcada por escândalos. Em 2020, foi afastado das funções públicas após denúncias de envolvimento no caso Jeffrey Epstein, o que abalou a imagem da monarquia. Apesar da pressão pública e das críticas constantes, continua na linha de sucessão, situação que mantém viva a discussão sobre o papel e os limites da monarquia.

7º Princesa Lilibet Diana (foto: Reprodução/ The Royal Family)

7º Princesa Lilibet Diana

Com 5 anos, é filha do príncipe Harry e de Meghan Markle, nascida na Califórnia, Estados Unidos. Seu nome carrega forte simbolismo, “Lilibet” era o apelido carinhoso da rainha Elizabeth II, enquanto “Diana” homenageia a avó paterna, a princesa de Gales. Cresce em um ambiente totalmente diferente do tradicional da realeza britânica, longe dos protocolos e da imprensa britânica devido a decisão dos pais de construir uma vida independente.

6º Príncipe Archie (foto: Reprodução/ The Royal Family)

6º Príncipe Archie

Aos 7 anos, é o primogênito de Harry e Meghan. Também criado nos Estados Unidos, sua vida reflete a ruptura dos pais com a família real em 2020. Desde cedo, foi alvo da curiosidade da imprensa, mas os pais optaram por protegê-lo, evitando aparições públicas frequentes. Sua criação simboliza a tentativa de oferecer uma infância normal, longe das pressões da monarquia.

5º Príncipe Harry (foto: Reprodução/ The Royal Family)

5º Príncipe Harry

Com 41 anos, protagonizou uma das maiores rupturas recentes da monarquia britânica. Filho caçula de Charles III e da princesa Diana, cresceu sob atenção da mídia, especialmente após a morte da mãe em 1997. Serviu no Exército britânico, incluindo missões no Afeganistão, e construiu imagem de príncipe engajado em causas sociais, como saúde mental e apoio a veteranos. Em 2020, ao lado de Meghan Markle, deixou as funções reais e se mudou para os Estados Unidos. Desde então, fez críticas públicas à família em entrevistas, livros e documentários, aprofundando questões internas e redefinindo seu papel como membro da realeza. Por muito tempo, foi considerado o “príncipe rebelde”, acumulando polêmicas por comportamentos fora do padrão esperado da monarquia.

4º Príncipe Louis (foto: Reprodução/ The Royal Family)

4º Príncipe Louis

Aos 8 anos, é o filho mais novo de William e Kate. Apesar da pouca idade, já conquistou simpatia do público por momentos espontâneos em eventos oficiais, que frequentemente viralizam nas redes sociais. Sua imagem tende a humanizar a família real, mostrando uma versão mais descontraída em meio à rigidez dos protocolos.

3º Princesa Charlotte (foto: Reprodução/ The Royal Family)

3º Princesa Charlotte

Com 11 anos, é a segunda filha de William e Kate e representa uma mudança histórica na monarquia sendo a primeira princesa a não ser ultrapassada por um irmão mais novo na linha de sucessão, graças à alteração nas regras de primogenitura em 2013. Conhecida pela postura segura em público, já demonstra traços de liderança e carisma.

2º Príncipe George (foto: Reprodução/ The Royal Family)

2º Príncipe George

Aos 13 anos, é o herdeiro direto após o pai, William. Desde cedo, acompanha os pais em cerimônias de Estado e eventos oficiais, sendo preparado para o papel de rei em um contexto mais moderno e conectado ao público. Sua educação é cuidadosamente planejada para equilibrar vida privada e responsabilidades futuras. Simboliza a transição da monarquia para uma nova geração.

1º Príncipe William (foto: Reprodução/ The Royal Family)

1º Príncipe William

Com 44 anos, é o próximo na linha do trono. Filho mais velho de Charles III e da princesa Diana, carrega uma das histórias mais marcantes da família real, marcada pela perda da mãe em 1997 e pela exposição pública desde a juventude. Casado com Kate Middleton, construiu uma imagem de estabilidade e proximidade com o público. Hoje, busca projetar uma monarquia mais moderna e relevante, com foco em causas como saúde mental, meio ambiente e apoio a comunidades vulneráveis.



*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe