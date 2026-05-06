Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

Morreu, nesta quarta-feira (6/5), o empresário americano Ted Turner, criador da rede CNN, aos 87 anos. A morte foi confirmada via comunicado feito pela empresa Turner Enterprises.
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Magnata e filantropo, Turner foi responsável por revolucionar o jornalismo televisivo nos Estados Unidos. A fundação da CNN colocou o canal como rede pioneira de notícias 24 horas.
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O empresário era conhecido como A boca do Sul, em decorrência do estilo franco e expansivo. Nascido em Ohio, mas com sucesso construído em Atlanta, construiu um império no ramo do jornalismo, como a primeira superestação de TV a cabo, canais populares engajados em exibir desenhos animados e filmes, e equipes focadas na cobertura esportiva.
Além disso, ficou conhecido como velejador e ativista. Abriu a Fundação das Nações Unidas. Também defendeu a eliminação global das armas nucleares e foi um dos grandes proprietários de terras dos Estados Unidos. Engajado em causas de proteção ambiental, criou o desenho Capitão Planeta, com o intuito de ensinar crianças sobre a importância de cuidar do meio ambiente.
Em 2018, aos 79 anos, o empresário revelou que lutava contra um quadro de demência com corpos de Lewy. Trata-se de um distúrbio cerebral progressivo. Em 2025, foi hospitalizado com pneumonia leve, mas se recuperou. Turner deixa cinco filhos, 14 netos e dois bisnetos.
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