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TELEVISÃO

SBT anuncia volta de Boris Casoy após 29 anos afastado

Jornalista irá comentar sobre política e comandará o 'Jornal do Boris'

O jornalista Boris Casoy, de 85 anos - (crédito: Reprodução do site antenalove.com.br/noticia)
O jornalista Boris Casoy, de 85 anos - (crédito: Reprodução do site antenalove.com.br/noticia)

O jornalista Boris Casoy foi anunciado nesta segunda-feira (4/5) como novo contratado do SBT News. Assim, confirmou o retorno à emissora após 29 anos desde a última passagem. O comunicador tem 85 anos e começou a jornada na televisão justamente no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1988.  

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De acordo com a emissora, Boris volta à casa para cumprir a função de comentarista de política. Além disso, comandará o Jornal do Boris. Será transmitido no canal do YouTube do SBT News. A estreia será no dia 18 de maio, uma segunda-feira. 

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"É um momento de extrema felicidade para uma pessoa da minha idade, com 85 anos, ter o trabalho reconhecido e estar sendo contratada pela empresa onde comecei profissionalmente no jornalismo televisivo. Imagino que vou encerrar a minha carreira dentro do SBT e informo que ainda tenho muita lenha para queimar", afirmou Boris. 

A carreira de Boris começou em 1956, na função de locutor esportivo na Rádio Eldorado. Em 1988, chegou ao SBT e se consolidou como o primeiro âncora do jornalismo brasileiro. À época, passava a ser o primeiro apresentador de jornal que, além de dar a notícia, comentava, opinava, analisava e entrevistava. Foi nessa posição que deu holofote a bordões como "Isto é uma vergonha!" e "Precisamos passar o Brasil a limpo". 

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Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 20:39
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