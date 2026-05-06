Brasileira mostra como é viver em um apartamento de 9m² em Paris

Esse modelo de moradia surgiu dos antigos quartos destinados a empregados que ficavam nos andares mais altos dos prédios parisienses - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Já pensou em viver em um apartamento onde a pia da cozinha é a mesma do banheiro ou que o vaso sanitário fica no corredor do prédio? Essa foi a experiência que a brasileira Mariana Oliveira decidiu mostrar em detalhes, ao passar uma temporada em um espaço de apenas 9 m² em Paris.

Em vez de se hospedar em hostel, a criadora de conteúdo do perfil @sonhealtoviagens optou por experimentar o cotidiano de quem escolhe morar em unidades minúsculas, comuns nos bairros centrais da capital francesa e disputadas por quem deseja economizar ou estar perto das principais atrações turísticas.

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No vídeo, Mariana apresenta cada canto do espaço, que reúne sala, quarto e cozinha no mesmo ambiente. Mesmo com o tamanho reduzido, o local conta com itens considerados essenciais, como frigobar, micro-ondas, cafeteira e um fogão de uma boca. A organização, segundo ela, foi fundamental para tornar a experiência funcional, já que praticamente todos os pertences permaneceram dentro da mala.

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Um dos pontos destacados é a presença de uma janela, algo que nem sempre está disponível nesse tipo de imóvel. A entrada de luz natural ajuda a reduzir a sensação de confinamento, comum em espaços muito pequenos, especialmente em prédios antigos da cidade.

A adaptação, no entanto, vai além da organização. O banheiro segue um modelo pouco comum para quem está acostumado com padrões brasileiros. A pia é compartilhada entre cozinha e higiene pessoal, enquanto o vaso sanitário fica fora do apartamento, localizado no corredor e acessado com chave. Já o banho ocorre em um box bastante reduzido, típico de imóveis compactos europeus.

Esse tipo de moradia tem origem em estruturas conhecidas como “chambres de bonne”, antigos quartos de serviço localizados nos andares superiores de prédios parisienses. Hoje, muitos desses espaços foram adaptados e alugados, principalmente para estudantes, turistas ou trabalhadores temporários.

O preço de um apartamento dessa metragem em Paris tem o aluguel mensal em torno de 485 euros (aproximadamente R$ 3 mil), segundo anúncios em sites da região. Esse valor acompanha a alta demanda por moradia na capital francesa.

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Curiosamente, a legislação francesa estabelece que um imóvel só pode ser considerado habitável se tiver pelo menos 9 m² de área e 20 m³ de volume, exatamente o tamanho do apartamento mostrado por Mariana. Essa regra ajuda a explicar porque espaços tão pequenos continuam existindo e sendo disputados em Paris, uma das cidades mais caras do mundo para morar, onde a alta demanda por imóveis e a escassez de espaço tornam os apartamentos compactos não apenas comuns, mas muitas vezes a única opção viável para quem deseja viver na região.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca