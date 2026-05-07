Trump diz que cessar-fogo com Irã segue após ataque contra navios dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (7) que o cessar-fogo com Teerã seguia vigente, após minimizar os ataques iranianos contra três embarcações militares americanas que transitavam pelo Estreito de Ormuz.
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Ao ser perguntado se o cessar-fogo seguia de pé apesar dos ataques, Trump respondeu: "Sim, está. Hoje se meteram conosco. Os fulminamos. Se meteram conosco. Chamo isso de insignificante."
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