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ORIENTE MÉDIO

Trump diz que cessar-fogo com Irã segue após ataque contra navios dos EUA

Presidente classificou as escaramuças em Ormuz como "insignificantes"

"Nós os fulminamos", afirmou o republicano sobre o ataque - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (7) que o cessar-fogo com Teerã seguia vigente, após minimizar os ataques iranianos contra três embarcações militares americanas que transitavam pelo Estreito de Ormuz. 

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Ao ser perguntado se o cessar-fogo seguia de pé apesar dos ataques, Trump respondeu: "Sim, está. Hoje se meteram conosco. Os fulminamos. Se meteram conosco. Chamo isso de insignificante."

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des/msp/jm/vel/rpr

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Por AFP
postado em 07/05/2026 22:51
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