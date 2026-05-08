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INGLATERRA

Donos de hotel vão a julgamento após jovem morrer esmagada por guarda-roupa

Rede proprietária responde mais de 20 processos por negligência na justiça

Chloe Haynes, de 21 anos foi esmagada por um guarda roupa do quarto onde estava hospedada em outubro de 2022 - (crédito: Reprodução / Facebook)
Chloe Haynes, de 21 anos foi esmagada por um guarda roupa do quarto onde estava hospedada em outubro de 2022 - (crédito: Reprodução / Facebook)

Os proprietários do Hotel Adelphi, um dos mais famosos de Liverpool, no Noroeste da Inglaterra, tiveram que comparecer a um tribunal da cidade depois da morte de Chloe Haynes, de 21 anos. A jovem foi esmagada por um guarda roupa do quarto onde estava hospedada em outubro de 2022.

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O Hotel Adelphi pertence ao grupo Britannia Hotels, fundado em 1826. De acordo com o jornal The Sun, a rede responde por mais de 20 acusações por violação de normas de saúde e segurança. A principal acusação enfrentada pelos donos do estabelecimento é pela negligência em tomar medidas para evitar a queda do guarda roupa que matou a jovem Chloe.

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De acordo com a promotora do caso, Kate Blackwell, o hotel era um espaço que não oferecia segurança para os hóspedes, relembrando também um outro caso onde uma criança de três anos teve a cabeça machucada após a queda de um outro guarda roupa sobre ela.

Também foi relatado ao juiz Paul Healey, responsável pelo caso, que o hotel já tinha móveis e janelas que apresentavam algum tipo de problema. O caso foi encaminhado para o Tribunal da Coroa de Liverpool, tendo a próxima audiência marcada para o dia 4 de julho.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 08/05/2026 14:54
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