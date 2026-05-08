Donos de hotel vão a julgamento após jovem morrer esmagada por guarda-roupa

Os proprietários do Hotel Adelphi, um dos mais famosos de Liverpool, no Noroeste da Inglaterra, tiveram que comparecer a um tribunal da cidade depois da morte de Chloe Haynes, de 21 anos. A jovem foi esmagada por um guarda roupa do quarto onde estava hospedada em outubro de 2022.
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O Hotel Adelphi pertence ao grupo Britannia Hotels, fundado em 1826. De acordo com o jornal The Sun, a rede responde por mais de 20 acusações por violação de normas de saúde e segurança. A principal acusação enfrentada pelos donos do estabelecimento é pela negligência em tomar medidas para evitar a queda do guarda roupa que matou a jovem Chloe.
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De acordo com a promotora do caso, Kate Blackwell, o hotel era um espaço que não oferecia segurança para os hóspedes, relembrando também um outro caso onde uma criança de três anos teve a cabeça machucada após a queda de um outro guarda roupa sobre ela.
Também foi relatado ao juiz Paul Healey, responsável pelo caso, que o hotel já tinha móveis e janelas que apresentavam algum tipo de problema. O caso foi encaminhado para o Tribunal da Coroa de Liverpool, tendo a próxima audiência marcada para o dia 4 de julho.
*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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