Guia registra erupção de vulcão na Indonésia que deixou três mortos; veja

Um guia turístico que seguia rumo ao cume do vulcão Monte Dukono, na ilha de Halmahera do Norte, na Indonésia, registrou o momento exato em que a cratera entrou em erupção, nesta sexta-feira (8/5). O guia percorria uma trilha no local com um grupo de turistas quando o episódio aconteceu.
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Segundo informações da emissora BBC, três pessoas morreram. Elas faziam parte de um grupo que estava mais próximo do cume, e acabou atingido por rochas. Além disso, outros cinco indivíduos ficaram feridos. Sete continuam desaparecidos.
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As três vítimas faziam parte de um grupo de 20 pessoas, entre 27 e 30 anos de idade. Os corpos, dois homens e uma mulher, ainda estão no local do acidente.
Veja o registro feito pelo guia nas proximidades do vulcão:
Mimin gamau bikin caption panjang-panjang ah.
Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter.
Akibatnya 3 pendaki Meninggal Dunia, 2 WN… pic.twitter.com/XxoNEarJqA— Info Gempa Dunia (@infogempadunia) May 8, 2026
Erupção catastrófica da vez não foi a primeira
A erupção aconteceu por volta das 7h41 de sexta-feira (8/5) pelo horário local, 21h41 de quinta (7/5) pelo horário de Brasília. Esta foi a sétima ocorrência desta natureza no Monte Dukono em uma semana. O fenômeno, dessa vez, lançou uma coluna de fumaça de 10 km de altura. Desde março deste ano, foram 200 erupções.
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