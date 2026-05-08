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CATÁSTROFE NATURAL

Guia registra erupção de vulcão na Indonésia que deixou três mortos; veja

Turistas faziam trilha no Vulcão Monte Dukono, na ilha de Halmahera do Norte. Outras cinco pessoas estão feridas e sete desaparecidas

Equipes de resgate atuam nas proximidades do vulcão Monte Dukono - (crédito: AFP)
Equipes de resgate atuam nas proximidades do vulcão Monte Dukono - (crédito: AFP)

Um guia turístico que seguia rumo ao cume do vulcão Monte Dukono, na  ilha de Halmahera do Norte, na Indonésia, registrou o momento exato em que a cratera entrou em erupção, nesta sexta-feira (8/5). O guia percorria uma trilha no local com um grupo de turistas quando o episódio aconteceu. 

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Segundo informações da emissora BBC, três pessoas morreram. Elas faziam parte de um grupo que estava mais próximo do cume, e acabou atingido por rochas. Além disso, outros cinco indivíduos ficaram feridos. Sete continuam desaparecidos. 

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As três vítimas faziam parte de um grupo de 20 pessoas, entre 27 e 30 anos de idade. Os corpos, dois homens e uma mulher, ainda estão no local do acidente. 

Veja o registro feito pelo guia nas proximidades do vulcão: 

 

Erupção catastrófica da vez não foi a primeira

A erupção aconteceu por volta das 7h41 de sexta-feira (8/5) pelo horário local, 21h41 de quinta (7/5) pelo horário de Brasília. Esta foi a sétima ocorrência desta natureza no Monte Dukono em uma semana. O fenômeno, dessa vez, lançou uma coluna de fumaça de 10 km de altura. Desde março deste ano, foram 200 erupções. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 08/05/2026 17:09 / atualizado em 08/05/2026 17:09
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