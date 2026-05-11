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Saúde

Passageiros espanhol evacuado de cruzeiro testa positivo para hantavírus

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o paciente não apresenta sintomas

Paciente de 46 anos morreu após contato com roedores em área rural - (crédito: AFP )
Paciente de 46 anos morreu após contato com roedores em área rural - (crédito: AFP )

Um dos passageiros espanhóis evacuados do cruzeiro Hondius testou positivo provisoriamente para hantavírus, mas não apresenta sintomas, anunciaram nesta segunda-feira (11) as autoridades sanitárias espanholas.

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"Um passageiro espanhol isolado no Hospital Gómez Ulla teve resultado positivo provisório no exame PCR realizado na chegada.

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Na atualidade, não apresenta sintomas e seu estado geral é bom", indicou o Ministério da Saúde da Espanha, que detalhou que "nas próximas horas se saberão os resultados definitivos". Os exames de outros 13 espanhóis deram negativo, acrescentou a pasta. 

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Por AFP
postado em 11/05/2026 19:01
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