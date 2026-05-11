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Presidente interina da Venezuela rebate falas de Trump sobre anexação do país

Venezuela "nunca" considerou se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, disse a sucessora de Maduro em Haia

A presidente interina Delcy Rodríguez: agradecimentos a Trump - (crédito: Federico Parra/AFP)
A presidente interina Delcy Rodríguez: agradecimentos a Trump - (crédito: Federico Parra/AFP)

A presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou nesta segunda-feira (11), em Haia, que a Venezuela "nunca" considerou se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, como sugerido pelo presidente americano, Donald Trump, após a captura do deposto Nicolás Maduro. 

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Rodríguez foi questionada por uma jornalista da emissora estatal Telesur ao sair de uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) sobre uma disputa territorial centenária com a Guiana. "O que a senhora tem a dizer sobre as recentes declarações do presidente Donald Trump de que ele está considerando tornar a Venezuela o 51º estado?", perguntou a ela. 

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"Isso jamais seria considerado, porque se há algo que nós, venezuelanos e venezuelanas, temos em comum, é o amor pelo nosso processo de independência, o amor pelos nossos heróis e heroínas da independência", respondeu Rodríguez.

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Por AFP
postado em 11/05/2026 18:44 / atualizado em 11/05/2026 18:50
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