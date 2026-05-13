Em vídeo, Flávio Bolsonaro fala de áudio a Vorcaro: "Filme ficou pronto"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (13/5), um vídeo em que se explica sobre o recebimento de dinheiro de Daniel Vorcaro e pede pela instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master. “Vamos separar os bandidos dos inocentes”, declara.

No vídeo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que a transação com o banqueiro “nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do próprio pai”.

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Ele também afirma que a obra não conta com dinheiro público ou incentivos governamentais, criando uma comparação com supostas obras de propaganda do Governo Federal.

Segundo reportagem do portal Intercept, Flávio teria cobrado uma quantia de R$ 134 milhões a Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro.

“Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. Acontece que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato”, afirma.

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O tal contrato, segundo o senador do PL, estabelecia que o não pagamento das parcelas poderia impedir a conclusão e veiculação do filme. Ele afirma ainda que outros investidores foram procurados.

“O filme ficou pronto, o filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra prima”, declara.

Demais reações

Os pedidos de instauração da CPI do Banco Master acabaram unindo o senador à base governista. Mais cedo, os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Fernanda Melchionna (Psol-RS) também defenderam a instalação da Comissão.

O impacto também foi sentido entre os representantes da direita, já abalada pelo envolvimento de Ciro Nogueira com o Banco Master. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) classificou a relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro como “imperdoável”.

“Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa”, afirmou Zema nas redes sociais. O ex-governador disputa o espaço da direita nas eleições presidenciais de 2026 com Flávio.