InícioMundo
FRANÇA

Brigitte Macron quebra o silêncio sobre tapa no presidente e nega ciúmes

Primeira-dama francesa nega que ciúmes de atriz franco-iraniana tenha motivado agressão em Hanói; entenda os bastidores da polêmica que viralizou nas redes

Segundo o jornalista, Macron prolongou por meses uma relação tida como ‘platônica’ com Golshifteh Farahani - (crédito: Reprodução)
Segundo o jornalista, Macron prolongou por meses uma relação tida como ‘platônica’ com Golshifteh Farahani - (crédito: Reprodução)

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, negou que a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani tenha sido o motivo do tapa dado em Emmanuel Macron durante uma viagem oficial ao Vietnã no ano passado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O assunto voltou a repercutir após o lançamento do livro Um casal quase perfeito, do jornalista Florian Tardif, editor político da revista Paris Match. Na publicação, o autor afirma que Brigitte teria visto mensagens enviadas pela atriz ao presidente francês durante o voo da comitiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o jornalista, pessoas próximas ao casal relataram que as conversas eram “picantes” e provocaram tensão entre o casal momentos antes do desembarque em Hanói. A cena acabou registrada por câmeras de imprensa e viralizou nas redes sociais após mostrar Brigitte dar um tapa no rosto de Macron ainda na porta do avião presidencial.

Fontes ligadas à primeira-dama, porém, negaram a versão apresentada no livro. Ao jornal francês Le Parisien, pessoas próximas afirmaram que Brigitte nunca acessa o celular do marido e rejeitaram a ideia de que a atriz iraniana tenha sido pivô do episódio.

Florian Tardif declarou em entrevistas à imprensa francesa que ouviu mais de 70 fontes durante a produção do livro. Segundo ele, Macron teria mantido por meses uma relação descrita como “platônica” com Golshifteh Farahani, com mensagens consideradas íntimas.

A atriz, conhecida internacionalmente por produções de cinema francês e hollywoodiano, ainda não comentou as declarações.

Na época em que o vídeo veio à tona, o Palácio do Eliseu inicialmente minimizou o episódio e classificou a cena como um momento de descontração entre o casal antes do início da agenda diplomática no Sudeste Asiático.

A repercussão internacional aumentou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou o episódio durante conversa com jornalistas. Em resposta, Macron criticou a transformação do caso em um espetáculo público e afirmou que situações pessoais passaram a ser distorcidas nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 14/05/2026 15:14
SIGA
x