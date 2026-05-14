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LONDRES

Cantor Rod Stewart chama Trump de "canalha" em encontro com rei Charles

Cantor elogiou postura do monarca britânico após visita oficial nos Estados Unidos

Rod Stewart chama Trump de
Rod Stewart chama Trump de "canalha" em encontro com rei Charles - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O cantor Rod Stewart protagonizou um momento inesperado durante um evento oficial em Londres ao chamar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “canalha” em conversa com o rei Charles III. A declaração foi registrada em vídeo durante uma recepção realizada na noite de segunda-feira (11/5).

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Ao cumprimentar o monarca britânico, Stewart elogiou a forma como Charles conduziu o recente encontro com Trump, realizado em meio a divergências políticas entre Londres e Washington.

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“Você foi soberbo. Colocou aquele pequeno canalha em seu devido lugar”, afirmou o músico ao rei, utilizando a expressão em inglês “little ratbag”, termo de tom pejorativo usado para se referir a alguém desprezível ou irritante.

Segundo relatos da imprensa britânica, Charles reagiu com risos ao comentário feito pelo artista durante a fila de cumprimentos do evento.

Durante a visita para marcar as celebrações dos 250 anos da independência americana, Charles e a rainha consorte Camilla foram recebidos por autoridades americanas antes de seguirem para a Casa Branca, onde participaram de um encontro reservado com Trump e a primeira-dama, Melania Trump.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/05/2026 10:15 / atualizado em 14/05/2026 10:16
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