Cantor Rod Stewart chama Trump de "canalha" em encontro com rei Charles

O cantor Rod Stewart protagonizou um momento inesperado durante um evento oficial em Londres ao chamar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “canalha” em conversa com o rei Charles III. A declaração foi registrada em vídeo durante uma recepção realizada na noite de segunda-feira (11/5).

Ao cumprimentar o monarca britânico, Stewart elogiou a forma como Charles conduziu o recente encontro com Trump, realizado em meio a divergências políticas entre Londres e Washington.

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“Você foi soberbo. Colocou aquele pequeno canalha em seu devido lugar”, afirmou o músico ao rei, utilizando a expressão em inglês “little ratbag”, termo de tom pejorativo usado para se referir a alguém desprezível ou irritante.

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Segundo relatos da imprensa britânica, Charles reagiu com risos ao comentário feito pelo artista durante a fila de cumprimentos do evento.

Durante a visita para marcar as celebrações dos 250 anos da independência americana, Charles e a rainha consorte Camilla foram recebidos por autoridades americanas antes de seguirem para a Casa Branca, onde participaram de um encontro reservado com Trump e a primeira-dama, Melania Trump.