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3 lugares simbólicos que Xi Jinping escolheu para impressionar Trump em sua visita à China

Essa é a primeira visita de um líder americano em quase dez anos à China.

3 lugares simbólicos que Xi Jinping escolheu para impressionar Trump em sua visita à China - (crédito: EPA/Shutterstock)
3 lugares simbólicos que Xi Jinping escolheu para impressionar Trump em sua visita à China - (crédito: EPA/Shutterstock)

A visita de Donald Trump à China nesta semana foi a primeira visita de um presidente americano em quase dez anos ao país, e Pequim estendeu o tapete vermelho, levando-o a alguns de seus locais históricos mais emblemáticos.

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E Trump demonstrou estar impressionado.

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Para a China, o cuidadoso roteiro da visita parece ter sido planejado para exibir seu poder, sua longa trajetória histórica e mostrar ao mundo que o país mantém as portas abertas aos visitantes.

A seguir, conheça os três lugares icônicos que fazem parte da cúpula entre Xi Jinping e Trump.

1. Grande Salão do Povo

Vista de uma praça pavimentada, com bandeiras chinesas e americanas hasteadas, e um longo edifício com colunas à esquerda, ostentando bandeiras chinesas no teto. Em primeiro plano, os presidentes Xi e Trump acenam para a multidão.
EPA/Shutterstock

Em uma cerimônia de recepção realizada no Grande Salão do Povo, Trump foi recebido por uma banda militar e por crianças que acenavam para ele.

O prédio estatal, localizado a oeste da Praça da Paz Celestial, é o lugar onde se reúne a Assembleia Popular Nacional da China e costuma ser usado para receber líderes estrangeiros.

Imagem do interior de um auditório mostra um teto repleto de luzes brancas e uma estrela vermelha com um círculo iluminado no centro. Também é possível ver fileiras de assentos.
AFP/Pool via Getty Images

Inaugurado em 1959, o prédio foi um dos "Dez Grandes Edifícios" erguidos para comemorar o décimo aniversário da República Popular da China.

O enorme complexo abriga centenas de salões e escritórios. O auditório tem capacidade para mais de 10 mil pessoas, enquanto o salão de banquetes de Estado pode receber simultaneamente 5 mil convidados para jantar.

2. O Templo do Céu

Os presidentes Xi e Trump se encontram no pátio de um complexo templário, atrás de uma grande exposição, com Xi levantando a mão para mostrar algo a Trump.
Reuters

Após as conversas bilaterais, os líderes visitaram o Templo do Céu, um complexo imperial de 600 anos de antiguidade que Trump classificou como um "lugar magnífico".

Assim, ele se tornou o segundo presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar o local, depois de Gerald Ford, em 1975.

Uma vista através de um portal histórico de onde se vê edifícios de um templo em tons de azul, vermelho e dourado, com numerosas lanternas chinesas penduradas nas árvores sem folhas em primeiro plano.
Getty Images

A disposição de seus 92 edifícios, situados entre jardins e bosques, simboliza a relação entre a Terra e o Céu.

Os imperadores das dinastias Ming e Qing realizavam ali sacrifícios e orações por colheitas abundantes, refletindo a crença na conexão divina dos governantes chineses.

3. Zhongnanhai

Um letreiro vermelho com caracteres chineses brancos está pendurado em um muro de pedra, com um colorido canteiro de flores abaixo; um leão de pedra branca está em cima de um pedestal ao lado, enquanto um edifício ornamentado aparece ao fundo.
Getty Images

No segundo dia da cúpula, Xi e Trump posarão para uma "foto da amizade" e apertarão as mãos em Zhongnanhai, um antigo jardim imperial localizado ao lado da Cidade Proibida, no centro de Pequim.

Um letreiro na entrada diz: "Viva o grande Partido Comunista da China!".

Um edifício tradicional chinês, com pilares vermelhos e grandes portões vermelhos ao centro; vários guardas permanecem de pé na entrada.
V2images via Getty Images

O complexo de Zhongnanhai, altamente restrito e fortemente vigiado, abriga os escritórios e residências dos principais líderes chineses.

Receber um convite para este local costuma ser considerado, para autoridades estrangeiras, um sinal de proximidade e reconhecimento.

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BBC
BBC Geral
postado em 15/05/2026 10:16 / atualizado em 15/05/2026 10:37
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