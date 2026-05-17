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Guerra no Irã

É melhor Irã 'se mexer rápido, ou não sobrará nada deles', ameaça Trump

Presidente norte-americano tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás

Cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. - (crédito: AFP)
Cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã neste domingo, 17, em meio a um frágil cessar-fogo no confronto que ocorre há três meses entre EUA, Israel e o país persa.

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"Para o Irã, o relógio está correndo, e é melhor eles se mexerem, RÁPIDO, ou não sobrará nada deles. O tempo é fundamental!", escreveu o republicano em uma postagem na Truth Social, em referência à falta de ação dos líderes iranianos.

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Trump tem repetidamente estabelecido prazos para Teerã, mas acaba voltando atrás, enquanto as tratativas para um acordo de paz seguem em um impasse.

O Irã, por sua vez, tem se mostrado inclinado a escalar o conflito. Neste domingo, apresentadores da TV estatal iraniana apareceram no ar segurando fuzis, e um deles atirou contra uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos, que sofreu um ataque de drone hoje em uma instalação nuclear.

O cessar-fogo com o Irã segue instável, e fracassaram os esforços diplomáticos voltados a uma paz mais duradoura. Enquanto isso, os combates se intensificaram entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apesar de um cessar-fogo em vigor no Líbano. (*Com informações da Associated Press)

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 17/05/2026 19:20
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