Trump sinaliza possibilidade de novos ataques ao Irã em meio a impasse

O recuo ocorre em um momento de extrema tensão no Estreito de Ormuz, rota comercial estratégica - (crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

Donald Trump afirmou nesta terça-feira (19/5) que pode voltar a atacar o Irã diante do impasse das negociações. Inicialmente, o presidente norte-americano havia planejado um ataque para esta terça, porém, os planos foram cancelados á pedido de países árabes.

Trump disse a jornalistas na Casa Branca que espera não ter que voltar para a guerra “ mas podemos ter de dar a eles (Irã) outro grande golpe... Ainda não tenho certeza. Vocês saberão muito em breve ", declarou.

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Em teoria, os Estados Unidos cumpre um acordo de cessar-fogo firmado com o Irã, que determina uma pausa aos ataques em território iraniano e países do Golfo Pérsico. Porém, Trump aguarda do Teerã uma nova proposta de paz, e disse que deu "um ou dois dias" para . "Acho que estamos perto de um acordo. Mas essas pessoas mudam de ideia constantemente" contou o presidente sobre

O norte-americano contou que a nova ofensiva "estaria acontecendo agora mesmo", afirmou. "Eles sabiam que eu estava me preparando para atacar. Eu estava a uma hora de tomar a decisão de atacar hoje. E hoje provavelmente estaríamos falando sobre isso", afirmou aos repórteres.



Proposta recente do Teerã

A mídia estatal iraniana divulgou nesta terça-feira, que a mais recente proposta de paz do pais para os EUA envolve o fim das hostilidade em todas as frentes , incluindo o Líbano, a saída das forças norte-americanas das áreas próximas ao Irã e reparações pela destruição causada pela guerra de EUA e Israel.

Segundo a agência de notícias IRNA o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi comentou que o Teerã busca o levantamento das sanções, a liberação de fundos congelados e o fim do bloqueio marítimo dos EUA ao país

Trump também disse que pausou a uma retomada planejada dos ataques ao Irã depois que Teerã enviou uma nova proposta de paz a Washington, e que , agora haveria uma “chance muito boa” de chegar a um acordo, diferente da proposta feita no início da semana passada a qual o presidente chamou a proposta de “estúpida e lixo”.

Apesar das negociações em andamento, ainda há incertezas sobre um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Segundo o site norte-americano Axios, Donald Trump teria recusado a nova proposta apresentada por Teerã, embora a informação não tenha sido confirmada oficialmente pela Casa Branca.

Enquanto isso, cresce a pressão internacional para evitar uma escalada no conflito e garantir a reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo. Trump afirmou que prefere uma solução diplomática e disse acreditar na possibilidade de um acordo que impeça o Irã de desenvolver armas nucleares sem a necessidade de ataques militares.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.