Trump fala em "medidas desagradáveis" contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (20/5) que as negociações entre Washington e o Irã chegaram aos “estágios finais” e indicou que um desfecho pode ocorrer nos próximos dias. Apesar do tom diplomático, o republicano voltou a mencionar a possibilidade de ações militares caso não haja um acordo.

As declarações foram feitas na Base Aérea Conjunta Andrews, nos Estados Unidos. Segundo Trump, a prioridade do governo americano ainda é uma solução negociada para encerrar o conflito, mas ele deixou claro que outras alternativas seguem sobre a mesa. “Ou chegaremos a um acordo ou teremos que tomar medidas um pouco desagradáveis”, disse o presidente, ao comentar o avanço das tratativas com Teerã.

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A Casa Branca decidiu suspender ataques que estavam previstos para esta semana após aliados americanos no Golfo avaliarem que as conversas diplomáticas apresentaram progresso. Ainda assim, autoridades iranianas mantêm discursos públicos sem grandes sinais de flexibilização nas negociações.

Mesmo diante da tensão, Trump afirmou não ter “pressa” para concluir um entendimento e declarou preferir uma saída que evite novas mortes. “Gostaria de ver poucas pessoas mortas, em vez de muitas”, afirmou.

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Horas depois, durante discurso em uma cerimônia na Academia da Guarda Costeira dos EUA, o presidente voltou a endurecer o tom ao mencionar a capacidade militar iraniana. Segundo ele, a estrutura naval e aérea do país foi praticamente destruída durante o conflito. “A única questão é: vamos lá e terminamos o serviço? Eles vão assinar algum documento? Vamos ver o que acontece”, declarou.