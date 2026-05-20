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Cuba libre hasta siempre

O destino da ilha socialista não pode estar ligado a planos espúrios e gananciosos de um gigante à espreita, faminto para abocanhar tudo o que acha lhe ser de direito.

Pessoas caminham durante um apagão nacional em Havana, em 21 de março de 2026. - (crédito: YAMIL LAGE / AFP)
Pessoas caminham durante um apagão nacional em Havana, em 21 de março de 2026. - (crédito: YAMIL LAGE / AFP)

Mais de 10 milhões de cubanos são castigados todos os dias pela sanha imperialista dos Estados Unidos, pela tentativa de impor o capitalismo e a força bruta(l) do lucro para obter vantagens. É quase uma relação parasitária. Não bastasse o embargo às exportações de Havana e às transações financeiras, iniciado por Washington há 66 anos, agora Cuba amarga um bloqueio energético que mergulha a ilha caribenha nas trevas até 20 horas por dia e ameaça pulverizar a frágil economia.

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Desprovido de qualquer senso de humanidade, o presidente Donald Trump parece não se importar em tornar a vida ainda mais penosa para a população cubana. Tudo para forçar um regime. Animado com a captura do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, o presidente republicano acredita que possa fazer algo parecido na ilha caribenha.

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Na semana passada, o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), John Ratcliffe, fez uma visita atípica a Havana, onde se reuniu com autoridades do Ministério do Interior cubano. Para especialistas ouvidos pelo Correio, o objetivo de Ratcliffe foi enviar um ultimato de Trump para que o regime socialista desmorone por dentro e permita uma abertura política.

Talvez movido pela compulsão utópica em tornar-se um Nobel da Paz, Trump resolveu lançar uma nova guerra fria sobre a ilha caribenha. Isso enquanto não consegue nem mesmo cumprir seus objetivos militares no Irã e se vê obrigado a revogar prazos para Teerã aceitar suas condições de cessar-fogo.

Estive em Cuba uma vez, 14 anos atrás. Pude conversar com gente que ama sua nação de todo o coração, sente orgulho em ser cubanos e, ao mesmo tempo, sonha com a liberdade de poder viajar ao exterior. O taxista de um Buick amarelo anos 50 confidenciou-me que sempre teve o desejo de conhecer o Brasil, mas sabia que isso seria impossível. Havia uma certa melancolia nas ruas de La Habana Vieja, mas também altivez, patriotismo, esperança e força.

O futuro de Cuba não cabe ser decidido por Trump, mas apenas pelos cubanos. O destino da ilha socialista não pode estar ligado a planos espúrios e gananciosos de um gigante à espreita, faminto para abocanhar tudo o que acha lhe ser de direito.

O intervencionismo americano na América Latina não é algo recente. Washington desempenhou papel importante na derrubada de Salvador Allende e na ascensão do general Augusto Pinochet, no Chile. Também exerceu ativismo no golpe de 1964 no Brasil, que marcou o início de 21 anos de regime militar. As mãos do Tio Sam também estão sujas de sangue latino.

Cuba merece ser livre. Por todo o sempre. Mas sem influência externa nem ataques militares. Liberdade não é privar a sociedade de outra nação de direitos básicos, nem catapultá-la para o tempo das cavernas ou cortar-lhe tudo aquilo que lhe garante o sustento e a prosperidade. Isso é espoliação de uma prerrogativa única e exclusivamente dos cubanos: o de mudar o próprio destino.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 20/05/2026 06:00
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